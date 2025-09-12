Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 12 settembre 2025: dramma in ospedale, Oylum in sala operatoria, Kahraman pronto a chiudere il matrimonio.

Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 12 settembre 2025: Kahraman ha dei sospetti

Ci aspetta questa sera, venerdì 12 settembre 2025, un nuovo appuntamento di Tradimento, la soap turca su Canale 5 che coinvolge tantissimi telespettatori con le sue vicende appassionanti. Come sempre ci saranno grandissimi colpi di scena, in particolare su Guzide e Sezai. Cosa succederà nella prossima puntata di oggi? Ecco tutto sulle anticipazioni di Tradimento e le rivelazioni su quello che succederà a breve.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 15 settembre 2025/ Adelaide parla delle sue nozze a Villa Guarnieri

Oggi 12 settembre 2025 vedremo Guzide molto preoccupata per la figlia. Oylum si è decisa a fare un’operazione per donare il suo rene a Tolga per salvargli la vita, ma Kahraman ha dei dubbi sulla natura del loro rapporto. Ha perso la testa per lei, ma è convinto che la donna non abbia occhi che per il suo ex. Lei, intanto, non sospetta nulla sulla voglia di divorzio del compagno e continua a stare accanto a Tolga sperando che l’uomo stia meglio e riapra gli occhi.

La forza di una donna anticipazioni 13 settembre 2025/ Arif aiuta Ceyda e Yeliz, Bahar peggiora

Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 12 settembre 2025: Serra ha un piano preciso

Tolga non sta affatto bene e Oylum siede accanto a lui sperando che dopo il trapianto l’uomo si risvegli e stia meglio. Lei gli ha donato un rene, un gesto incredibile che però ha delle conseguenze: infatti, la suocera Mualla porta Can in ospedale e Kahraman non si fa vedere. Così, la donna torna a casa dal marito e i due hanno una forte discussione dove lui le dice di essersi accorto dell’amore che prova ancora per Tolga e delle sue intenzioni di divorziare visto l’andazzo.

Anticipazioni Beautiful 13 settembre 2025/ Donna al settimo cielo, Bill chiede a Poppy se Luna è sua figlia

Continuiamo le anticipazioni di Tradimento passando a Serra, che aveva detto ad Alper di avere un piano per ottenere l’eredità di Tolga: avere suo figlio. Così, organizza una conferenza stampa e annuncia di essere incinta, e quando Guzide viene a sapere della notizia rimane shockata. Si passa poi a Selin, che secondo Oltan starebbe mentendo, mentre Azra va in carcere a a trovare Selin e le racconta di quello che è successo con Oylum, ovvero la donazione del rene a Tolga.