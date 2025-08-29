Anticipazioni Tradimento puntata di oggi 29 agosto 2025, la serie torna in onda su Canale Cinque: Ipek mette in atto un piano contro Yesim

Torna su Canale Cinque l’amata serie turca Tradimento, campione di ascolti nei mesi scorsi e chiamata a confermare quanto raccolto qualche tempo fa. Mediaset ha deciso di fare affidamento sul colosso turco che sicuramente riporterà davanti al piccolo schermo milioni di appassionati, rimasti curiosi di capire come si evolveranno le vicende dei protagonisti. Ipek sarà grande protagonista, la storia ripartirà dall’incidente capitato a Kahraman, chiamato a un intervento d’urgenza dopo quanto accaduto. Intanto sono usciti i risultati del test di Dündar (Tarık Ündüz) è il figlio biologico di Tarık (Mustafa Uğurlu) e Güzide (Vahide Perçin). Intanto Kahraman scopre di non essere figlio biologico di Nuran, ma di una ballerina del ventre e di Tahir, scomparso poco tempo prima.

Sempre secondo le anticipazioni di Tradimento della puntata di questa sera, venerdì 29 agosto 2025, apprendiamo che Ipek scoprirà di Guzide e Sedai e del loro matrimonio avvenuto di nascosto, dopo un confronto lui disconosce sua figlia e scatena il panico. Tuttavia la giovane inizierà a pagare per i suoi imbrogli ed i suoi inganni. Dopo essersi finta morta Yesim ha scoperto tutto e lo ha raccontato ad Oltan. Ebbene le anticipazioni degli episodi di oggi svelano che ci sarà un duro confronto tra Oltan e la sua fidanzata. Al termine del duro scontro Oltan deciderà di lasciare Ipek. Tolga e Oylum saranno altri due protagonisti della puntata odierna: si incontreranno e il confronto darà vita a una serie di curiosità.

Anticipazioni Tradimento puntata di oggi 29 agosto 2025: Serra sconvolge Tolga e Selin

Dopo la pausa estiva per i telespettatori di Tradimento è tempo di tornare ad accomodarsi sulla poltrona davanti al piccolo schermo. La serie turca, che prosegue sulla falsariga del successo di altri grandi successi come Terra Amara ed Endless Love, riprende posto su Canale Cinque. Ipek intanto elabora un minuzioso piano e attacca Yesim anche grazie alla collaborazione provvidenziale di Oltan. Grande attesa, inoltre, anche per l’esito del DNA di Dundar non lascia spazio a dubbi: è Dundar il figlio di Guzide e Sezai.

Le anticipazioni Tradimento della puntata di oggi svelano anche che verrà fuori uno sconvolgente segreto su Kahraman e su chi siano i suoi veri genitori mentre Serra sconvolgerà la vita di Tolga e Selin rivelando di essere incinta del giovane. Infine Ipek metterà in piedi un piano per vendicarsi di Yesim. Insomma, una puntata davvero ricca di colpi di scena che si preannuncia davvero scintillare in prima serata. E Mediaset finalmente potrò accontentate i nostalgici della serie, che sui social non si sono trattenuti: “Finalmente torna Tradimento, abbiamo atteso a lungo”, “Era l’ora, finalmente c’è Tradimento” si legge tra i messaggi carichi di entusiasmo del pubblico pronto a tornare in onda.

Dove e come vedere Tradimento in tv e in diretta streaming

Svelate le anticipazioni più importanti non resta che ricordare che Tradimento torna in onda oggi, venerdì 29 agosto 2025, in prima serata su Canale 5 e terrà compagni al pubblico dell’ammiraglia Mediaset per le successive domeniche. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove tutti gli episodi sono disponibili.