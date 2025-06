Le anticipazioni di Tradimento rivelano cosa accadrà nella puntata serale di venerdì 20 giugno 2025, Kahraman scopre che Oylum ha mentito e litigano.

Con grande gioia da parte dei telespettatori Tradimento oggi non andrà in onda solo alle 14.10 ma anche in prima serata su Canale 5 e saranno tanti i colpi di scena che stupiranno tutti. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni Guzide scoprirà da Nazan che Ipez ha una relazione con Oltan. La donna la inviterà poi a parlare con Dundar Terzioglu, il ragazzo potrebbe essere il suo vero figlio.

Sulla puntata che verrà trasmessa stasera, venerdì 20 giugno 2025, gli spoiler fanno sapere che Sezai andrà a cena a casa di Kadriye e i due parleranno dei tempi passati. In seguito alla sparatoria avvenuta nel giardino di Asli, dove lei è rimasta ferita, Tolga e Oylum dovranno recarsi nella centrale di Polizia per rilasciare la loro testimonianza. Al telefono con Kahraman la figlia di Guzide non dirà che si trovava insieme all’ex fidanzato.

Tradimento, anticipazioni 20 giugno 2025: Oylum e Kahraman litigano, lei torna da Guzide

Preoccupato per la moglie Karhaman si precipiterà alla stazione di Polizia, lì scoprirà che gli ha nascosto il fatto di aver incontrato Tolga. Intanto Tarik e Guzide decideranno di incontrare Dundar Terzioglu, lui però li manderà via quando gli diranno che potrebbero essere i suoi veri genitori credendo che possa essere un piano dei suoi rivali sul lavoro. La giudice apparirà alquanto delusa, infatti dirà a Necati che non porterà avanti la ricerca.

Nella puntata di stasera, venerdì 20 giugno 2025, Sezai sarà molto dispiaciuto per come sia andata tra lui e Guzide e chiederà aiuto a Ozan. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che Kahraman sarà convinto che Oylum non abbia incontrato una sola volta Tolga in segreto, i due finiranno per litigare in modo animato e lui le dirà non potersi fidare di lei. Ferita dalle sue parole la ragazza tornerà a casa della madre insieme a Can, sarà inoltre intenzionata a chiedere il divorzio.

OItan affronta Ipek, lei si agita

Ilknur parlerà con Oznur dell’allontanamento tra Kahraman e Oylum e si convincerà del fatto che lui l’abbia tradita. Le anticipazioni relative alle puntata serale di Tradimento di oggi fanno sapere che sarà un vero successo l’evento organizzato da Yesim, Umit e Zeynep, anche Oltan e Ipek saranno presenti.

Il giorno dopo Yesim mostrerà il video che ritrae Ipek mentre prova ad investire Guzide a Oltan e quando lui ne parlerà con la figlia di Sezai lei apparirà disperata. La donna in preda all’agitazione dirà che Guzide vuole portarle via anche Oltan. Cos’altro accadrà stasera? Mualla andrà a trovare Kadriye e le confesserà che in realtà Kahraman è suo figlio, nato dalla relazione con il padre di Behram.