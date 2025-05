Oggi Tradimento terrà compagnia ai telespettatori non solo alle 14.10 ma anche in prima serata su Canale 5 con ben tre episodi e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso. I tantissimi fan della dizi turca sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, come sempre le puntata oltre che in televisione saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito agli episodi di Tradimento che verranno trasmessi oggi, venerdì 9 maggio 2025, in prima serata. Queste rivelano che Serra, Ipek e Azra metteranno in atto il loro piano per screditare Guzide. Ad aiutarle ci penserà un amico di Serra, Bilal, che presentandosi dal giudice con un nome falso le chiederà aiuto. Alla donna racconterà che il cancelliere e il giudice Gazanfer gli hanno chiesto una tangente di due milioni di dollari e lei cadrà nella trappola. Dopo aver sentito una conversazione tra Ipek e Azra Yesim proverà a mettere in guardia Guzide ma sarà inutile.

Tradimento, anticipazioni puntata serale 9 maggio 2025: Tolga cade nello sconforto, tensione tra Yesim e Tarik

Ipek, Azra e Serra faranno manipolare l’audio della registrazione del colloquio tra Guzide e Bilal da un tecnico del suono e sembrerà che sia stata la donna a chiedere due tangenti da un milione, una per lei e una per corrompere il giudice. Asra consegnerà la registrazione falsa ad un suo amico che lavora in un giornale online con l’obiettivo di creare uno scandalo e distruggere la reputazione dell’ex moglie di Tarik.

Nonostante il parere contrario di Mualla Kahraman andrà a cena da Guzide insieme a Oylum e Can. Durante la cena si presenterà Tolga per portare alcuni documenti al giudice e cadrà nello sconforto vedendo la scena familiare, intanto Oltan assumerà Ipek. Le anticipazioni di Tradimento fanno poi sapere che la tensione tra Tarik e Yesim sarà alle stelle, lui continua a trattarla malissimo e la lascerà da sola a casa per andare a cena con Ozan, Zelis e Oyku. Nel frattempo Sezai ha comprato un’auto nuova a Ipek ma lei non avrà il coraggio di dirgli che ne aveva già comprata una più grande.

Yesim inizia a ricattare Tarik, Kahraman fa una scoperta su Oylum che lo sconvolge

Le novità però non sono ancora finite, negli episodi di stasera Yesim affitterà una cassetta di sicurezza dove nasconderà il video che ritrae Tarik mentre uccide Korkmaz. Subito dopo si recherà da Guzide per consegnarle il numero della chiave per aprire la cassetta e le farà prometterà che la aprirà solo se le succederà qualcosa. Il giudice proverà a farsi rivelare cosa contiene ma lei non dirà nulla.

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Yesim dirà a Tarik di essere a conoscenza dell’omicidio che ha commesso. Lui in preda alla furia proverà a strangolarla ma lei lo metterà in guardia dicendogli che verrà denunciato se le succederà qualcosa. L’uomo mollerà la presa e l’ex compagna inizierà ad avanzare delle richieste. Cos’altro succederà? Kahraman vedrà il video di Celal e scoprirà che è Oylum la donna che ha visto il sicario di Behram prima che venisse ferito. Questa scoperta lo sconvolgerà non poco, però non ne parlerà con nessuno.