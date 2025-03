Le anticipazioni di Tradimento dal 2 all’8 marzo 2025 promettono nuovi colpi di scena. Al centro delle vicende i telespettatori della soap turca in onda su Canale Cinque troveranno Tarik, determinato a corrompere i figli per ottenere il divorzio alle sue condizioni. L’uomo offre un milione di dollari ciascuno a Oylum e Ozan affinché convincano Guzide a firmare, ma i ragazzi rilanciano a due milioni. Nelle dinamiche della famiglia Yenersoy si intromette. La donna scopre particolari compromettenti su Guzide e Sezai, oltre a informazioni sui conti segreti aperti da Tarik per i figli.

Tradimento anticipazioni: Guzide vittima di un attacco, Ozan accetta un’offerta

Elmas e Oltan continuano il loro piano contro Tarik, cercando di bloccare parte delle sue finanze. Guzide, invece, lotta per risollevare la sua carriera, ma durante l’inaugurazione del suo studio legale un attacco orchestrato da Tarik rovina il momento, spingendo i clienti ad allontanarsi.

Parallelamente, Ozan viene coinvolto in un’operazione rischiosa: per riparare ai danni causati alla madre, accetta un’offerta di Oltan per spiare una società di architettura. Dopo aver sottratto dati sensibili con una microcamera, riceve 2.500 dollari per ogni immagine rubata. Il suo coinvolgimento però rischia di mettere a repentaglio la sicurezza della famiglia.

Anticipazioni Tradimento settimana 2-8 marzo 2025: video compromettenti e ricatti

Oylum e Elmas entrano in possesso di video compromettenti riguardanti Yesim, risalenti a un periodo in cui lavorava in un hotel gestito da Oltan. Con queste prove in mano, decidono di ricattarla, costringendola a installare uno spyware nel computer di Tarik. L’operazione viene portata a termine con successo, ma Elmas sceglie di mantenere segreto il suo coinvolgimento.

Le trame di Tradimento dal 2 all’8 marzo 2025, inoltre, svelano che Behram scopre che Tolga mente a Oylum sui rapporti con il padre e valuta se rivelarle la verità, mentre Guzide e Sezai si confrontano dopo che Ozan ha chiesto a quest’ultimo di allontanarsi da sua madre fino al divorzio ufficiale.

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Guzide vede la sua posizione economica peggiorare drasticamente dopo un’amara scoperta. Tarik ha venduto non solo la loro casa, ma anche tutti i mobili e le proprietà intestate. La donna cerca disperatamente di non farsi sfrattare, ma interviene la polizia costrigendola a farsi da parte. La sua reputazione subisce l’ennesimo duro copo dopo la questione legale con Oltan.