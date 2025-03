Anticipazioni Tradimento puntate da lunedì 24 a domenica 30 marzo 2025: scontro tra Tolga e Oltan

Dalle anticipazioni settimanali di Tradimento di scopre che le prossime saranno puntate ricche di colpi di scena e risvolti inaspettati. Si parte con la puntata di lunedì 24 marzo di Tradimento, Tarik si risveglia in ospedale ed al suo fianco troverà la perfida Yesim che cercherà di fargli credere che è stata Guzide ad avvelenarlo. L’uomo non si ricorderà nulla del suo passato e di ciò che è successo ma ciononostante faticherà a credere alla donna. Nel frattempo, Volkan inizierà a fare domande sospette a Sezai su un suo possibile coinvolgimento nel traffico di droga e Sezai, convinto che sia una spia della polizia lo manderà via in malo modo.

Perchè Costanza non va in onda oggi, 23 marzo 2025? Quando inizia fiction Rai/ Anticipazioni e numero puntate

Dalle anticipazioni Tradimento della puntata di martedì 25 marzo 2025, invece, si scopre che ci sarà un durissimo scontro tra Tolga e Oltan, riguardo ad Ozan. L’uomo deciderà di estromettere il figlio dalle redini dell’azienda causando una frattura nel loro rapporto che sarà sempre più netta e irreparabile. Nel frattempo Selin cercherà di stare il più vicino possibile a Tolga arrivando a presentarsi nel suo ufficio senza preavviso mentre il giovane non riuscirà a trovare un modo carino per allontanarla senza ferire i suoi sentimenti ma proprio il rapporto con Selin causerà non pochi problemi a Tolga.

Fabrizio Corona contro Mare Fuori, Giacomo Giorgio lo sbeffeggia: "Caga*a? Lui è capostipite"/ Scontro social

Oylum vuole abortire ma Behram le chiederà di sposarlo! Anticipazioni Tradimento

Nella puntata di mercoledì 26 marzo 2025 di Tradimento le anticipazioni rivelano che al centro delle trame ci sarà Oylum che continuerà a frequentare Behram nonostante il palese dissenso di sua madre Guzide. Il malvagio piano di Yesim continuerà e quest’ultima cercherà in maniera sempre più insistente di convincere Tarik a denunciare l’ex moglie arrivando a far nascondere da Ilknur in camera da letto della giudice il flacone di medicinali che le avrebbe causato l’infarto per incastrarla. Nel frattempo Oylum scoprirà di essere incinta ma entrerà in crisi e non saprà cosa fare, vuole abortire ma Behram la spiazzerà con una proposta di matrimonio.



Le anticipazioni Tradimento puntata di giovedì 27 marzo 2024 svelano invece che Tarik cadrà nelle trappola di Yesim e si convincerà che l’ex moglie ha tentato di ucciderlo e per questo la denuncerà. Guzide finirà sotto accusa ma quando la polizia perquisirà la sua casa non troverà nessun farmaco o altro indizio sulla sua colpevolezza. Yesim a questo punto si scaglierà contro Ilknur che invece da parte sua sosterrà di aver nascosto il flacone in camera da letto: quale sarà la verità? Nel frattempo Oylum vuole interrompere la gravidanza.

Perché Che Dio ci aiuti 8 non va in onda oggi, 20 marzo 2025: quando torna e anticipazioni/ Melody in crisi

Yesim contro Guzide il piano malvagio per incastrarla ma arriva un aiuto inaspettato…

Si giunge così a Tradimento anticipazioni venerdì 28 marzo daytime: Tarik troverà il flacone di medicinali che gli hanno causato l’infarto a casa sua e deciderà di affidarlo a Omer per analizzarne le impronte. A questo punto si scoprirà che il flacone era proprio quello incriminato ma come è possibile che non è stato trovato nella camera da letto di Guzide? Il motivo è presto detto è stata Zeynep ad accorgersi di tutto e consegnarlo ad Umit che poi lo ha portato a casa di Tarik.



Dalle anticipazioni Tradimento puntata in prima serata di venerdì 28 marzo 2024 si scopre che Behram sarà pronto a tutto pur di sposare Oylum, che invece, sarà assalita da mille dubbi. Tolga, insieme a Ozan, cercherà di entrare nei server ma non potrà più riuscirci perché nel frattempo il padre Oltan ha cambiato il software. A questo punto l’uomo si sfogherà con Elmas rivelandoli tutta la sua amarezza per il comportamento del figlio.

Anticipazioni Tradimento: cosa succederà nelle puntate di sabato 29 e domenica 30 marzo 2025

Dalle anticipazioni Tradimento delle puntate del weekend, sabato 29 e domenica 30 marzo si scopre che Oylum sarà sempre più preoccupata per la gravidanza e soprattutto infelice della sua relazione con Behram tanto che non solo non vorrà sposarlo ma prometterà alla madre Guzide di essere pronta a lasciarlo perché sempre più possessivo e geloso. La giovane, con l’aiuto di Zeynep riuscirà a programmare la data per l’interruzione di gravidanza il giorno stesso tuttavia quando arriverà in ambulatorio avrà una amara sopresa: troverà Behram ad attenderla. Per Ozan invece continueranno i guai perché sarà sempre più vittima del ricatto di Oltan.