Anticipazioni di Tradimento: Yesim si vendica in modo subdolo

Andiamo subito a scoprire cosa succederà nei prossimi episodi della nuova soap turca Tradimento, che anche se iniziata da pochissimo non smette mai di stupire. Grandi novità grazie alle anticipazioni turche che andranno in onda successivamente in Italia, come di consueto per tutte le fiction estere. Trasmessa su Canale 5 al posto di Endless Love ha già conquistato la fiducia dei fan che non vedono l’ora di sapere quello che succederà ai protagonisti.

Nelle prossime puntate di Tradimento si parlerà di un grandissimo inganno da parte di Yesim, che prova a vendicarsi in maniera davvero spietata con Tarik che verrà avvelenato durante un brindisi costruito ad hoc per ingannarlo. L’uomo, in una camera d’hotel avrà poi un malore e cadrà a terra lasciando Yesim in piedi a guardarlo accasciarsi. Oltretutto, la donna cercherà poi il testamento dell’uomo e scopre che Tarik vuole lasciare tutti i suoi beni immobiliari a Oyku.

Anticipazioni di Tradimento: Tarik sviene avvelenato

L’inganno di Tarik è stato costruito a pennello per eliminarlo definitivamente. Secondo le anticipazioni di Tradimento, Yesim lo invita a fare con lei un brindisi in hotel per festeggiare la loro relazione e soprattutto per mettere via le discordie del passato. L’avvocato, una volta arrivato in camera si troverà di fronte una donna che non riesce a riconoscere. Sembra essere troppo buona e rimane stupito dal suo affetto inaspettato. Nonostante tutto si lascerà ingannare da lei che inizia a fare promesse sul loro amore. Yesim gli porge del prosecco e lui inizia immediatamente a sentirsi male recandosi in bagno dolorante per il malore.

Tarik sta talmente male che non riesce a chiedere aiuto e si accascia per terra svenuto. La donna si pente leggendo il testamento e rimane stupita con in mano i documenti che attestano che i beni immobiliari andranno alla figlia Oyku quando lei avrà compiuto 25 anni. Così decide di salvargli la vita portandolo in bagno, anche se lui, purtroppo non riuscirà più a riprendersi. Cosa succederà poi? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Tradimento!