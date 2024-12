Tre episodi da non perdere e colpi di scena del tutto inattesi: torna questa sera Tradimento – 15 dicembre 2024 – la serie tv che sta appassionando i telespettatori di Canale 5. La puntata – suddivisa in tre appuntamenti – avrà al centro dell’attenzione le nuove indagini con protagonista Guzide e soprattutto nuovi risvolti per le situazioni intricate sorte dopo le prime puntate. Ma cosa dicono le anticipazioni di Tradimento per la puntata di questa sera, 15 dicembre 2024?

Anticipazioni 911 prossima puntata/ Chimney e Maddie ricevono una lettera di reclamo

Il primo episodio di questa sera – stando alle anticipazioni Tradimento – parte con una nuova missione per Guzide alle prese con l’ispezione di una casa strettamente legata ad un caso particolarmente intricato sul quale lavora da tempo. Si tratta infatti di una abitazione praticamente contigua alla seconda casa di Tarik dove però oggi non vive più. Al suo interno ci sono infatti la sua ex moglie e la figlia nata dal loro amore.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 22 dicembre 2024/ Guzide fa scarcerare Oylum ma a caro prezzo

Guzide ad un passo dalla verità, ma… Le anticipazioni Tradimento per questa sera, 15 dicembre 2024

C’è però qualcosa che non torna, un dialogo tra l’uomo e Yasim alimenta i sospetti di Guzide che presto scoprirà una verità più che amara. In linea con il suo stile, medita su una possibile vendetta che si concretizzerà di lì a poco. Le anticipazioni di Tradimento proseguono con il secondo episodio che non manca di ulteriori colpi di scena. Prosegue il caso di Oylum e il misterioso incidente del quale non sembrano essere più reperibili immagini e tracce. Mesut e Ozan non si perdono d’animo e proseguono le ricerche sondando anche piste particolari come il ‘dark web’.

Vincenzo Malinconico 2, anticipazioni oggi 15 dicembre 2024/ Il caso del santone

La svolta sull’incidente di Oylum arriva con l’episodio successivo: stando alle anticipazioni Tradimento – in onda questa sera, 15 dicembre 2024 – sarà proprio una intuizione di Guzide a determinare l’arresto dell’uomo dopo essere riuscito a trovare una copia dei filmati che lo incastrano in maniera indiscutibile. Ma i problemi non sono finiti: Emre è solo in casa e il pericolo potrebbe essere dietro l’angolo…