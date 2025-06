Anticipazioni Tradimento, trame della prossima settimana: scatta il bacio tra Ipek ed Oltan

Continuano le avventure della giudice Guzide, della figlia Oylum e del figlio Ozan, dell’ex marito Tarik e di tutti gli altri personaggi ombrosi ed ambigui della dizi turca di Canale5. E dalle anticipazioni Tradimento sulle puntate della prossima settimana (da lunedì 9 a domenica 15 giugno) si scopre che non mancheranno dei risvolti inaspettati e spiazzanti e che cadranno molte maschere. Come sempre intrighi e tradimenti saranno al centro delle trame. Vediamo nel dettaglio cosa svelano gli spoiler.

Skam Italia anticipazioni prossima puntata 13 giugno 2025/ Silvia ha un piano per Edoardo!

Le anticipazioni Tradimento svelano che si partirà con il botto: scatterà un bacio tra Oltan e Ipek. I due si troveranno in trasferta per lavoro ed approfitteranno dell’assenza di Umit e Yesim, distratte dai preparativi della cena per una ricca cliente, per lasciarsi andare alle effusioni. La relazione tra Oltan e Ipek, ovviamente, creerà non pochi problemi alle rispettive famiglie soprattutto al figlio di lui Tolga ed al padre di lei Sezai. E non è tutto perché le anticipazioni della prossima settmana svelano che anche alla festa organizzata da Umit e Yesim succederà un dramma.



Anticipazioni Skam Italia 1, 6 giugno 2025/ Eva e Giovanni discutono, lei vuole chiarire con Laura ma...

Kadir muore in Tradimento! Yesim ed Umit accusate di omicidio: anticipazioni 9-15 giugno 2025

E dalle anticipazioni Tradimento per la prossima settimana, 9-15 giugno 2025 si scopre che un’inaspettata e scioccante morte sconvolgerà tutti i protagonisti ed i loro equilibri. Alla festa organizzata da Yesim e Umit, l’imprenditore Kadir morirà improvvisamente sotto gli occhi di tutti i presenti soprattutto della moglie. Quest’ultima, dopo l’iniziale choc, accuserà apertamente Yesim ed Umit che verranno arrestare e finiranno in carcere. Per fortuna la loro detenzione durerà poco e verranno rilasciate su cauzione.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 giugno 2025/ Duro confronto tra Giulia e Luca

I problemi di Yesim ed Umit causeranno non poche tensioni nelle loro famiglie, le due donne verrà rilasciate su cauzione ma continueranno ad essere accusate di omicidio. Cos’è successo davvero? Com’è morto Kadir in Tradimento? Si è trattato di un grave malore oppure è stata davvero ucciso avvelenato? E poi ancora gli spoiler sensazionali non sono finiti qui perché ci sarà un nuovo e duro scontro tra Ipek ed il padre Sezai.



Anticipazioni Tradimento: Guzide scopre di essere stata tradita da Sezai e Yesim

Ed infine dalle anticipazioni Tradimento della prossima settimana, dal lunedì 9 a domenica 15 giugno 2025, si scopre che ci sarà un brutto colpo per Guzide. La giudice scoprirà che Sezai e Yesim le hanno nascosto la verità su Ipek e deciderà di chiudere tutti i rapporti con loro, Yesim a sua volta scoprirà che la chiavetta con un video compromettente è stata danneggiata, ma non si darà per vinta e troverà un modo alternativo per riuscire a ritrovare il contenuto…