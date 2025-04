Anticipazioni Tradimento, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2025: la strategia contro Mualla

Cosa succederà durante questa settimana nella celebre soap turca Tradimento? Andiamo subito a scoprire cosa ci riservano le anticipazioni da lunedì 27 a sabato 3 maggio 2025 e quali emozioni vivremo nella fiction di Canale 5. Partiamo con Ozan, che dopo aver nascosto a tutta la famiglia cos’ha deciso di fare con il suo lavoro, al momento si è messa a consegnare pacchi per un corriere. Allo stesso tempo si scioglie ufficialmente il matrimonio di Guzide e Tarik, mentre in seguito assisteremo ad una delle vicende più dolorose, e riguarda Can.

Il piccolo, infatti, sparirà nel nulla con l’aiuto di Zelis e l’ordine di Mualla. Da quel momento sono tutti disperati per scoprire che fine ha fatto il bambino, tanto che la polizia irrompe nella casa di Mualla insieme a tutti i Dicleli. Purtroppo, però, del piccolo non si trova neanche una traccia e disperata, la famiglia decide di optare per una denuncia. Dove si troverà Can? Mentre il mistero si infittisce, nelle prossime puntate di Tradimento vedremo anche Yesim, che con l’aiuto indispensabile di Ilknur riuscirà a far avere un telefono a Oyku. Quest’ultima si trova al parco, e ha bisogno di un cellulare per parlare senza essere sentita da Mualla.

Anticipazioni Tradimento: Zelis è rinchiusa in un seminterrato

Le anticipazioni di Tradimento, amatissima soap turca su Canale 5, ci svelano che questa settimana tutto ruoterà intorno alla ricerca di Can. Così, tra una strategia e l’altra Ilknur riuscirà a lavorare come cuoca spia al fine di controllare il piccolo Can e Oylum mentre in realtà, tutti fraintendono il ruolo di Zelis nella vicenda, pensando che anche lei sia complice del rapimento del bambino quando in realtà anche lei si trova rapita e rinchiusa in un seminterrato.

Ad un certo punto Oylum arriva in casa di Mualla armata, minacciando di sparare se non può riavere il piccolo Can. Fortunatamente, riesce a rivederlo e a riabbracciarlo ma intanto Tarik si accorge che la sua pistola è sparita (l’ha presa Oylum) e corre a casa di Mualla con la polizia e Guzide. Nel frattempo, Umit scopre che Ozan ha detto una bugia e continua a lavorare in una ditta di spedizioni invece che in cantiere come aveva annunciato.

