Anticipazioni Tradimento, prossima settimana dal 4 al 10 maggio 2025: Ipek medita vendetta contro Guzide

Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca con protagonisti Guzide, Oylum e Tarik, non mancheranno i colpi di scena e i risvolti mozzafiato. Nelle puntate della settimana dal 4 al 10 maggio 2025 ci sarà Ipek, la figlia di Sezai, alle prese con l’odio ed il rancore nei confronti di Guzide, il pensiero del male che le ha causato non la farà vivere in pace ed inizierà a meditare la sua vendetta. L’occasione si presenterà ad una cena in cui lancerà una pesante accusa contro la giudice ma farà di peggio orchestrando un piano diabolico che potrebbe aver ripercussioni gravissime sulla sua reputazione e la sua carriera.

Le anticipazioni Tradimento della prossima settimana dal 4 al 10 maggio 2025 svelano che il piano di Ipek andrà in porto: otterrà una finta registrazione di Guzide in cui sembra che la giudice chieda una tangente. La figlia di Sezai, poi, consegnerà la registrazione ad un suo amico giornalista con l’obbiettivo di creare uno scandalo mediatico. E non è finita qui perché nel frattempo Ipek verrà assunta da Oltan… Non solo Ipek, anche Mualla sarà fonte di problemi per Guzide. La madre di Behram sarà convinta che Oylum le abbia portato via il nipotino Can e sarà più furiosa che mai prima di scoprire che in realtà Oylum era semplicemente andata in ospedale preoccupata dalla brutta influenza del figlio.



Tradimento anticipazioni settimanali fino al 10 maggio 2025: Selin tenta il suicidio

Dalle anticipazioni Tradimento della prossima settimana si scopre che continuerà il triangolo formato da Tolga, Selin ed Oylum. Selin confesserà alla rivelare di essere incinta di Tolga, quest’ultimo, però, continuerà ad essere innamorato di Oylum ed infatti quando incontrerà casualmente Kahraman al parco scatterà una rissa tra i due a causa della gelosia per la figlia di Guzide. Un passante farà un video alla rissa tra Tolga e Kahraman, lo posterà sui social ed in poco tempo diventerà virale causando uno scandalo.



Nel frattempo Tolga scoprirà che Selin è incinta e si mostrerà profondamente deluso per il fatto che la giovane non ha utilizzato i dovuti contraccettivi, la situazione prenderà una piega drammatica quando Tolga confesserà a Selin di volerla lasciare perché ancora innamorato di Oylum. Tale decisione sconvolgerà la giovane che farà un gesto estremo: Selin tenterà il suicidio ma per fortuna verrà salvata da Serra ma che ne sarà della bambina che aspetta in grembo?

Anticipazioni Tradimento: scatta il bacio tra Oylum e Kahraman

Infine, dalle anticipazioni Tradimento della settimana dal 4 al 10 maggio 2025 si scopre che scatterà il bacio tra Oylum e Kahraman. Nonostante entrambi cerchino di resistere e non cedere ai propri sentimenti, alla fine il giovane bacerà la figlia di Guzide, che ne rimarrà sconvolta. E durante una cena con la giudice, Oylum si presenterà con Kahraman ed il piccolo Can, alla serata ci sarà anche Tolga che rimarrà spiazzata dalla complicità e sintonia. L’appuntamento con Tradimento è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, il weekend dalle 15.00 alle 16.30 mentre in prima serata ci sarà un doppio. Al consueto appuntamento del venerdì sera si sommerà quella del martedì. E dunque nella prossima settimana la dizi turca andrà in onda anche martedì 6 e venerdì 9 maggio non è chiaro però se tale nuove programmazione sia provvisoria o definitiva.