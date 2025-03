Anticipazioni Tradimento, Vahide Percin annuncia: “Mia figlia entra nel cast”

Cambio di programmazione per la dizi turca incentrata sulle vicende private e professionali della giudice Guzide che andrà in onda anche la domenica a partire dalle 15.30 fino alle 16.30. E dalle anticipazioni Tradimento si scopre che nelle prossime puntate farà il suo ingresso un nuovo personaggio: quello della determinata e battagliera giornalista Azra. Nella fiction è la nipote di Guzide e Tarik, figlia di una sorella di quest’ultimo, mentre nella vita privata è la vera figlia di Vahide Percin, l’attrice che impersona Guzide.

Di recente, infatti, il settimanale TvMia ha riportato le dichiarazioni dell’attrice Vahide Percin mentre annunciava il nuovo ingresso: “Nella realtà l’attrice che dà il volto ad Azra è mia figlia Alize” Infatti Alize Gordum trent’anni appena compiuti ed un talento nella recitazione fuori da ogni dubbio è figlia d’arte. La madre è l’attrice Vahide Percin ma anche il padre è un noto attore: Altan Gordum. I due sono stati sposati dal 1991 al 2013 ed il loro amore è stato coronato dall’arrivo della figlia Alize. Ed adesso che la giovane entra a far parte della grande famiglia della dizi turca realtà e finzione si mescoleranno. Del resto dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Azra sarà determinante nelle trame.

Anticipazioni Tradimento, Vahide Percin (Guzide) svela: “Sono orgogliosa di mia Alize”

Stando sempre alle dichiarazioni riportate dal settimanale TvMia, Vahide Percin (Guzide) della figlia Alize Gordum si definisce molto orgogliosa: “Proprio come la giudica Guzide, il mio personaggio in Tradimento, sono una mamma molto chioccia. Tuttavia, sono molto orgogliosa della mia Alize perché non è una ‘raccomandata’ ma è una vera figlia d’arte che ha seguito le mie orme e quelle di suo padre dimostrando grande talento e che ha saputo imporsi con le sue forze.” E dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Azra darà del filo da torcere agli altri protagonisti e sarà un personaggio chiave proprio come la giovane attrice che la impersona. Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.00 circa, il sabato e la domenica dalle 15.30 fino alle 16.30 e la domenica in prima serata dalle 21.35 sempre su Canale5.