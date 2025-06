Sono trapelate interessanti anticipazioni sulla prima puntata di Tu Si Que Vales, ci saranno quattro ospiti e Maria De Filippi farà un duetto.

La prima puntata di Tu Si Que Vales è stata registrata ieri, giovedì 19 giugno 2025, e sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni. I tantissimi fan della nota ed amata trasmissione non vedono l’ora di vedere la dodicesima edizione su Canale 5, per assistere a talenti incredibili e divertenti vicende.

Al timone di Tu Si Que Vales ci saranno ancora Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. C’è invece una novità per quanto riguarda la giuria, Gerry Scotti infatti ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altri progetti. A prendere il suo posto sarà Paolo Bonolis e in molti sono convinti che con il suo modo di fare e la sua ironia regalerà molti momenti divertenti. Gli altri giudici restano uguali, ci saranno infatti Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerby. Per il settimo anno consecutivo ci sarà anche Sabrina Ferilli, l’amatissima attrice svolge il ruolo di rappresentante della giuria popolare a Tu Si Que Vales.

Chi saranno gli ospiti della prima puntata di Tu Si Que Vales

Stando alle anticipazioni rivelate nelle scorse ore da SuperGuidaTv approderanno ben quattro ospiti nel corso della prima puntata di Tu Si Que Vales. Di chi si tratta? Di Tina Cipollari, Luca Argentero, Emma Marrone e Francesco Arca. Le novità però non sono ancora finite, una di queste riguarda Maria De Filippi.

SuperGuidaTv fa sapere che l’amatissima conduttrice duetterà con l’ex volto di Amici, le due canteranno insieme un brano della cantante intitolato ‘Amami’. È possibile che anche nella nuova edizione i giudici si sfideranno in una gara di lisync, intanto c’è chi si chiede che fine farà la Scuderia Scotti. Dopo l’addio al programma del conduttore verrà gestita da Paolo Bonolis o non ci sarà più? Al momento non è emerso nessun dettaglio in merito, i telespettatori ne sapranno di più con la messa in onda di Tu Si Que Vales.

