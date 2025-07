Anticipazioni turche Forbidden Fruit: spoiler sulle prossime puntate: Alihan e Zeynep si lasciano a causa di un misterioso ragazzo

Anticipazioni turche Forbidden Fruit: come finisce tra Zeynep e Alihan

Le anticipazioni dalla Turchia di Forbidden Fruit svelano che nelle prossime puntate non mancheranno svolte spiazzanti e farà il suo ingresso un misterioso ragazzo che porterà scompiglio nella vita dei protagonisti. Andando con ordine le anticipazioni Forbidden Fruit svelano che nelle prossime puntate Alihan e Zeynep si avvicineranno sempre di più e cederanno ad una notta di passione tuttavia Ender e non solo continueranno a sospettare che le due sorelle si avvicinino ad uomini e di potere non per un reale sentimento ma solo per ragioni di interesse e faranno di tutto per mettere ostacolarle.

E non è tutto perché dalle anticipazioni turche Forbidden Fruit si scopre cosa succederà nelle prossime puntate a Alihan e Zeynep. Il ricco imprenditore subirà una brutta batosta amorosa, Zeynep deciderà di lasciarlo per trasferirsi in America per lavoro e tutto a causa di un nuovo e misterioso ragazzo. Nei prossimi episodi farà il suo ingresso Cem, fratello di Lal, arrivato a Istanbul da Atlanta assumerà il ruolo di direttore generale dell’azienda e assumerà come sua assistente Zeynep. E tra i due piano piano inizierà a nascere qualcosa.

Zeynep lascia la Turchia e fugge con Cem: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Le anticipazioni turche Forbidden Fruit svelano che successivamente Cem otterrà un’ottima proposta di lavora negli Stati Uniti e prima di decidere se partire o restare chiederà a Zeynep consiglio e quando quest’ultima gli dirà di seguirlo i due decideranno di partire insieme senza però dire nulla ad Alihan. L’imprenditore scoprirà tutto a cose fatte quando durante la festa d’addio organizzata da Lal, Cam annuncerà di essere pronto a partire per gli Stati Uniti e che Zeynep lo seguirà per proseguire il suo lavoro di assistente tali dichiarazioni lasceranno Alihan sbigottito e con il cuore spezzato. Ci sarà uno scontro tra Alihan e Zeynep ma il primo non dirà mai alla giovane apertamente di restare e così Zeynep se ne andrà. Solo il giorno della partenza, con l’ennesimo colpo di scena, l’uomo andrà in aeroporto per cercare di fermare Zeynep e rivelarle di essere innamorato ma arriverà tardi e lei partirà.