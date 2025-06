Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Aslan s'innamora di Reyyan ed è pronto a tutto per conquistarla, il folle gesto del giovane

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Aslan perde la testa per Reyyan e compie un gesto folle

Prosegue con successo la messa in onda della dizi turca Hercai Amore e Vendetta su Real Time, l’amore ostacolato e turbolento tra Miran e Reyyan continua ad appassionare un numero sempre maggiore di telespettatori mentre le trame entreranno sempre più nel vivo regalando colpi di scena e risvolti spiazzanti e mozzafiato. Nessuno è come sembra e tra intrighi, gelosie, rivelazioni e scoperte scioccanti anche nelle prossime puntate non mancherà la suspence e le sorti degli amati protagonisti saranno appese ad un filo.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 7 luglio 2025/ Gonul scopre che Aslan è suo fratello!

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che Aslan sarà sempre più innamorato di Reyyan. Il giovane perderà letteralmente la testa per la bellissima ragazza fino a diventare pericoloso. Consapevole di non poter coronare il suo sogno d’amore con lei progetterà di uccidere Miran. A questo punto interverranno Azize e Cihan cercando di farlo desistere dal suo proposito ma il giovane non vorrà sentire ragioni e per questo la nonna lo rinchiuderà in casa. Chiuso in stanza il giovane non prenderà più le pillole per i suoi problemi e cadrà vittima di violenti allucinazioni sempre più pressanti ed in preda a tali disturbi organizzerà un piano per rapire Rayyan. Aslan riuscirà a mettere in pratica il folle gesto contro Reyyan?

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata oggi 30 giugno 2025/ Scoperta choc per Miran e Reyyan

Fine drammatica per Azize: Gonul e Cihan scoprono i suoi segreti: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

E non è tutto perché dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che mentre Aslan progetterà un folle piano per rapire Reyyan, Azize vedrà il suo castello di bugie crollare. Dagli spoiler sulla prossima puntata si scopre che Miran e la sua amata scopriranno che Aslan è il fratello biologico di Gonul e correranno a dirlo immediatamente a quest’ultima. Gonul a sua volta affronterà a muso duro la nonna ma ci sarà un colpo di scena, la donna cercherà di discolparsi dicendo di non avere colpe per quello che è successo ma la nipote non vorrà sentire ragioni. E non è tutto perché anche Cihan indagherà sul passato di Azize scoprendo qualcosa di sorprendente che lascerà tutti di stucco. Gli spoiler non si spingono oltre ma quel che è certo è che sarà un fine drammatica per Azize.