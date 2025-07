Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Aslan muore bruciato vivo: spoiler choc sulle nuove puntate della soap di Real Time

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Aslan rapisce Reyyan

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che nelle prossime puntate ci sarà paura e preoccupazione per le sorti di Reyyan rapita e tenuta ostaggio da Aslan. Il ragazzo con scusa la obbligherà a seguirlo salvo poi rapirla e portarla in una grotta facendo perdere le loro tracce. Per fortuna Miran dopo pochissimo si accorgerà che qualcosa non va e partirà alla ricerca della giovane, dopo averla cercata a lungo e scandagliato ogni centimento possibile individuerà la grotta dove si trovano i due ma la situazione prenderà una piega inaspettata.

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che quando Miran entrerà nella grotta Aslan estrarrà una pistola e la punterà contro Reyyan a questo punto Miran con tutta la calma possibile chiederà ad Aslan di abbassarla e trovare un punto di incontro ma il rivale sarà inamovibile. Nella situazione completamente di stallo farà il suo ingresso Hazar, armato, che intimerà ad Aslan di gettare a terrà la pistola e liberare Reyyan ma Aslan non obbedirà anzi tutto prenderà una piega delirante quando il giovane sarà preda di visioni ed allucinazioni e durante un momento di totale confusione mentale per il giovane Hazar tenterà di disarmarlo ma Aslan punterà la parola a Miran e sparerà colpendo però Hazar che nel frattempo si getterà sul figlio per fargli scudo con il suo corpo.

Aslan muore bruciato vivo: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta choc

E non è tutto, le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che ci sarà l’ennesimo colpo di scena, mentre Aslan tenterà di sparare nuovamente verrà colpito dal proiettile sparato da Mahfuz, padre di Reyyan che, anche lui preoccupato per la sorte della figlia, era andato a cercarla. A questo punto, gravemente ferito Aslan tenterà di fuggire raggiungerà la sua auto e cercherà di darsi alla fuga ma la sua auto avrà un terribile incidente. Verrà colpita in pieno da un camion e prenderà fuoco e Aslan morirà bruciato vivo dopo essere rimasto bloccato dentro l’auto? Riusciranno ad estrarlo ancora vivo ma avrà gravi su ustioni su gran parte del colpo e ciò causerà una durissima lite tra Sultan ed Azize con la prima che accuserà la suocera di tutto quello che è successo giurandole che se suo figlio morirà la sua vendetta sarà spietata. E proprio allora il medico comunicherà alle due donne che Aslan non ce l’ha fatta.