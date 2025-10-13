Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, prossime puntate: Azize e Azra contro Fusun, arriva la resa dei conti finale drammatica

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Fusun e Azra sono madre e figlia

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che la resa dei conti finale tra Azize e Fusun sarà drammatica e senza esclusione di colpi e nel bel mezzo entreranno anche altri personaggi come Azra, giovane donna che il pubblico di Real Time sta imparando a conoscere in queste puntate. Azra è la figlia che Fusun scelse di abbandonare ancora in fasce per inseguire i suoi desideri di richezza e successo, considerando la piccola un intralcio ai suoi piani l’abbandonò ed a crescere Azra è stata Dilsah, all’epoca rapita da Azize e Fusun.

Blanca 3, storia vera di Linneo: perché il cane fictio Rai si chiama così?/ Autrice svela un retroscena

Inizialmente Azra non è consapevole di essere figlia di Fusun ed al contrario prova un forte astio verso la donna, poi le viene rivelato da Azize. Quest’ultima scriverà una lettera a Fusun e Azra in cui rivelerà ad entrambe di essere madre e figlia anche se lei faticherà ad accettarlo. Per forza di cose, Azra finirà al centro dell’eterna lotta tra Azize e Fusun. E non è tutto, perché dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che quando Fusun rapirà il piccolo Umut per vendicarsi di Azize quest’ultima inscenerà un finto sequestro di Azra per fargliela pagare e la giovane si dirà favorevole al piano.



Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 20 ottobre 2025/ Reyyan muore? Scoperta choc per Azra

Azra contro la madre Fusun , colpo di scena: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che durante l’incontro organizzato per lo scambio degli ostaggi Fusun riuscirà a sfuggire all’intervento di Cihan e Azize, portando via con sé Azra che verrà trascinata con la forza. Tuttavia i colpi di scena saranno dietro l’angolo, Miran riuscirà a mettersi sulle tracce di Fusun e salvare così Azra dalla prigionia, mentre Fusun verrà arrestata dalla polizia. A quel punto Azra rinnoverà i suoi ringraziamenti a Miran e Azize, ribadendo di essere dalla loro parte e prenderà la decisione di lasciare Midyat dopo tutti gli eventi drammatici che sono avvenuti durante la sua permanenza.

