Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: che fine fa Dilsah? Gelosa di Reyyan e Azize pugnalerà la suocera e poi farà un gesto estremo

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Dilsah sempre più gelosa di Azize e Reyyan

Colpi di scena, intrighi, tradimenti e contri perenni di tutti contro tutti sono gli ingredienti della dizi turca di Real Time che va in onda ogni lunedì in prima serata a partire dalle 21.20 circa. E dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che al centro delle trame ci sarà la figura di Dilsah che dopo essere stata privata dalla famiglia e tenuta in cattività per anni si è radicalmente trasformata diventando ben diversa dalla tenera e dolce fanciulla di cui si è innamorato Hazar.

Il commovente incontro con il figlio Miran e con il marito Hazar sembra essere l’inizio di una rinascita ma dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che la realtà sarà ben diversa. Instabile e fragile mentalmente, Dilsha inizierà ad immaginarsi scenari che non esistono, e così quando Reyyan scoprirà che dietro il suo avvelenamento e l’incidente di Miran c’è la mano di Fusun e andrà subito a raccontarlo ad Azize, Dilsah, convinto che le due donne tramano alle sue spalle mediterà vendetta. Approfittando di un momento di distrazione Dilsah prenderà un coltello e pugnalerà Azize…



Dilsah tenta il suicidio dopo aver accoltellato Azize, anticipazioni turche Hercai

E non è tutto, dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che fortemente provata dopo tanti anni di prigionia lontana dalle persone che amava, diventerà fortemente instabile. Dilsah si opporrà fermamente all’unione tra Miran e Reyyan, e farà di tutto per allontanarli, Dilsah mostrerà tutta la sua follia, impazzendo per questa notizia e finendo per cercare di togliersi la vita. Dilsah di Hercai Amore e Vendetta tenterà il suicidio, morirà? Sarà Miran a salvarla all’ultimo momento e anche se le sue condizioni sono gravi, quale sarà il destino della donna? L’appuntamento con Hercai è per tutti i lunedì in prima serata su Real Time.