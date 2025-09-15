Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta prossime puntate: che fine fa Yaren dopo aver ucciso il marito Harun? Spoiler choc

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Fusun si vendica di Yaren?

Continuano i colpi di scena nella dizi turca trasmessa il lunedì in prima serata su Real Time e dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che nelle prossime puntate un destino tragico e drammatico colpirà Yaren. Nemica giurata e storica di Reyyan, colei che ha cercato in tutti i modi di ostacolare l’amore tra Miran e Reyyan ma anche compiere qualsiasi torto contro la ragazza nelle puntate che stanno andando in onda in queste settimane si è macchiata di un crimine gravissimo che ha stravolto le trame della dizi che porterà scompiglio e caos anche nei prossimi episodi.

Distrutta per la fine della sua storia d’amore con Harun e terrorizzata dall’idea che se il ragazzo avesse chiesto il divorzio il suo destino sarebbe stato segnato, in maniera involontaria e causale, Yaren ha ucciso Harun. La morte del giovane, tuttavia porterà Yaren in una spirale distruttiva senza uscita. Fusun, madre del ragazzo, ha giurato vendetta contro chi ha fatto del male al figlio e Yaren teme di essere scoperta. Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Yaren sarà sempre più in preda ai sensi di colpa e comincerà a soffrire di ansia e attacchi di panico ma non solo, cadrà vittima anche di pesanti allucinazioni convinta di vedere Harun ovunque.



Yaren finisce in carcere per l’omicidio di Harun accusata dalla madre: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

E non è tutto, dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Yaren sempre più sola e spaventata ed in preda ai deliri confesserò alla madre Hanife di aver ucciso il marito Harun. Tuttavia la reazione della donna non sarà affatto quella che si aspettava, Hanife non difenderà la figlia, anzi denuncerà la figlia alla polizia. Yaren si ritroverà ad essere una personaggio molto problematico. In un finale drammatico, Yaren finirà in prigione dopo essere stata denunciata dalla madre, che conferma il suo coinvolgimento nell’omicidio di Harun. E non è tutto, gli spoiler si spingono oltre rivelando che la perfida e cinica Fusun farà di tutto per far pagare alla giovane la morte del figlio. Insomma non mancheranno i risvolti drammatici nelle prossime puntate di Hercai.