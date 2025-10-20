Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: come finisce e chi muore? Spoiler drammatici ultima puntata: Hazar muore ucciso da Fusun!

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Fusun rapisce Yaren per ucciderla!

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che non mancheranno i colpi di scena drammatici nell’ultima puntata della dizi turca di Real Time. Chi muore? Come finisce? Nel gran finale di stagione che concluderà l’eterna faida tra le famiglia Sansalan e Saidoglu ci sarà una resa dei conti finale senza esclusione di colpi che avrà ripercussioni sugli eventi. Come finisce Hercai Amore e Vendetta? Dalle anticipazioni si scopre che Fusun, accecata dall’odio, farà di tutto per vendicare la morte del figlio Harun. Ad uccidere il figlio, in modo accidentale, è stata Yaren.

Quando Fusun ha scoperto che Yaren era incinta del figlio defunto non solo ha deciso di risparmiarle la vita ma l’ha anche portata nella sua villa per fare in modo che il nipote nasca con tutti i comfort. Tuttavia, dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che dopo il parto l’atteggiamento di Fusun nei confronti di Yaren cambierà drasticamente. Fusun terrà segregata Yaren nella sua villa e sarà pronta a vendicarsi della morte del figlio. Sulle tracce della donna si metterà il padre Cihan ma anche lo zio Hazar che nel frattempo riallaccerà i rapporti con il fratello.



Hazar muore in Hercai Amore e Vendetta: anticipazioni choc dalla Turchia, finale drammatico

I colpi di scena e i risvolti spiazzanti la faranno da padrone nell’ultima puntata. Come finisce Hercai Amore e Vendetta? Le anticipazioni turche svelano che Hazar e Cihan si metteranno sulle tracce di Yaren ma quando si avvicineranno alla villa nel tentativo di liberarla, gli uomini di Fusun apriranno il fuoco. Nello scontro a fuoco Hazar verrà colpito e le sue condizioni sin da subito appariranno drammatiche. Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che Hazar muore ucciso da Fusun!

E non è tutto, dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Fusun accuserà Cihan di aver ucciso il fratello. Nel frattempo, la donna rapirà la piccola Umut, la figlia di Miran e Reyyan. La coppia colpita dal tragico evento entrerà in crisi, Reyyan accuserà Miran del rapimento della figlia, considera l’uomo colpevole dell’evento perché non ha vigilato abbastanza su di loro. E i risvolti drammatici non sono finiti qui perché terrorizzata dalla paura di finire in carcere, Yaren tenterà il suicidio.