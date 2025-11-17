Anticipazioni turche Hercai, nuove puntate: come finisce per Miran e Reyyan? Dopo Umut arriva un'altra figlia Melek: la sua storia toccante

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: come finisce per Miran e Reyyan

Nella puntate che stanno andando in onda in queste settimane cresce la paura e la preoccupazione per Reyyan. La giovane sta portando avanti una gravidanza problematica che rischia di costarle la vita. Miran farà di tutto per convincerla a salvarsi ed abortire ma la giovane non vorrà sentire ragioni. Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che Miran non si darà per vinto ma cercherà di fare di tutto per salvare la sua amata. Arriverà il giorno del parto e Miran farà ricoverare Reyyan in una delle cliniche più attrezzate ed avanzate della Turchia.

Mattia Scudieri tradito da Grazia Kendi al Grande Fratello: "Scelta Busta Rossa sbagliata"/ Amicizia finita?

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Reyyan darà alla luce un bambino, Umut, ma durante il parto ci saranno delle complicazioni e la figlia di Zahra verrà colpita da un infarto. Miran sarà devastato al pensiero di perderla ma per fortuna ci sarà una svolta positiva: Reyyan si riprenderà! Dopo settimane di convalescenza Reyyan tornerà a casa con la piccola Umut e decideranno di creare una fondazione per raccogliere soldi per i bambini in situazioni problematiche e proprio questo farà in modo che conosceranno una bambina molto speciale: Melek.



Simone De Bianchi durissimo contro Rasha al GF: "Fuori va con i ricconi"/ Lei furiosa: "Schifo unico"

Miran e Reyyan adottano una bambina: Melek, anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che Miran e Reyyan creeranno una fondazione che ogni anno ospiterà dei bambini orfani. Un giorno nei loro cancelli arriverà una bambina spaventata e silenziosa, la coppia cercherà di parlarle ma senza successo. A questo punto i due avranno un’idea fare scrivere ai bambini quali sono i loro sogni per il futuro. La lettera di Melek sarà piena di dolore, racconterà il suo difficile passato ed alla fine esprimerà un desiderio: quello di avere finalmente una famiglia tutta sua. La coppia leggendo la sua lettera si commuoverà fino alle lacrime e deciderà di procedere con le procedure di adozione. E ci riusciranno: Reyyan e Miran adotteranno la piccola Melek, felici e contenti la coppia avrà due figli, Umut e Melek.