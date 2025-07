Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Dilsha tenta il suicidio ma Miran riuscirà a salvarla? Tensione alle stelle nelle nuove puntate

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Miran incontra la madre Dilsah

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che sono in arrivo dei colpi scena clamorosi nelle prossime puntate della dizi turca di Real Time e non mancheranno anche dei momenti molto toccanti come l’incontro tra Miran e la madre Dilsah che credeva morta da anni. Nella puntata già trasmesse sul Real Time il giovane ha iniziato a scoprire parte dei segreti del suo passato: è venuta a galla la verità su suo padre, ha scoperto che è Hazar e soprattutto che sua madre Dilsah è viva. Con l’ennesimo colpo di scena Fusun le ha rivelato dove si trova e il giovane partirà alla sua ricerca.

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, infatti, svelano che Miran partirà alla ricerca della madre che ha sempre creduto morta. Sarà Fusun, come vendetta contro Azize, che gli rivelerà non solo dove si nasconde la donna ma anche perché è stato costretta a fingersi morta. Fusun rivelerà a Miran che Dilsha è stata tenuta prigioniera in tutti questi anni da Azize in un luogo segreto. Si recherà nel luogo, libererà la donna e permetterà così a madre e figlio di ricongiungersi. Il commovente incontro sarà pieno di emozioni, lacrime e pathos ma ben presto il giovane si accorgerà che la donna è molto diversa dal ricordo che lui aveva dell’amata mamma.



Dilsah tenta il suicidio e Miran la salva per un soffio: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Dilsah sarà molto provata e completamente diversa dall’immagine di un tempo, fortemente provata dalla prigionia è diventata instabile e non è tutto. Quando scoprirà la relazione del figlio con Reyyan farà di tutto per allontanarli arrivando persino ad essere felice quando saprà che la gravidanza di Reyyan è a rischio e la donna rischia di perdere il bambino. E non è tutto il colpo di scena drammatico ci sarà quando Reyyan riuscirà a dare alla luce un bambino forte e sano: Umut. La donna a questo punto perderà completamente la testa e farà un gesto insensato: Dilsah tenterà il suicidio e sarà Miran a salvarla all’ultimo minuto. Le condizioni della donna, tuttavia, appariranno da subito molto gravi.