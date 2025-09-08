Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: drammatica fine di Fusun nelle prossime puntate, vittima di una vendetta peggio della morte

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, nuove puntate: che fine fa Fusun? Spoiler choc

Più perfida e cinica di Azize e senza nessuna traccia di pentimento o senso di colpa le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che nelle prossime puntate suo malgrado finirà al centro delle trame la perfida Fusun che ha il volto di Ayşegül Günay. Determinata a vendicarsi di Azize e degli Sadoglu la donna metterà in pratica una serie di vendette contro Rayyan e Miran ma la morte del figlio Harun le farà perdere la testa e la trascinerà in un vortice che culminerà nel modo più tragico possibile. Facendo un passo indietro nella puntata che sta andando in onda questa sera su Real Time, Yaren ha involontariamente ucciso Harun dopo che quest’ultimo ha espresso le sue intenzioni di divorziare.

Ebbene, dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che quando Fusun riceverà la terribile notizia sarà convinta che sia un piano orchestrato da Azize e giurerà di vendicarsi. Per questo motivo si recherà da Miran, che nel frattempo ha riabbracciato la madre che credeva morta Dilsha e punterà la pistola contro di loro. Per un gioco di colpi di scena incrociati cui la dizi turca ha abituato il suo pubblico sul posto giungerà anche Azize con i suoi uomini ed ordinerà ad uno di loro di sparare. Il resto sarà una coincidenza drammatica, il proiettile colpirà Fusun un punto molto delicato della colonna vertebrale lasciando immobile. Miran e la madre Dilsha saranno salvi e di questo ringrazieranno Azize. Tuttavia per Fusun le conseguenze saranno drammatiche.



Fusun rimane paralizzata, la fine drammatica della donna: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che dopo essere stata colpita, Fusun verrà trasportata d’urgenza in ospedale e finirà in terapia intensiva tra lo sgomento generale soprattutto per la figlia Gonul. I medici riusciranno a salvarle la vita ma la realtà sarà ben diversa da come sperava la donna, il proiettile ha danneggiato gravemente la colonna vertebrale e dunque Fusun rimarrà paralizzata a vita. Fusun disperata urlerà tutto il suo odio e il suo disprezzo per Azize ma i guai non finiranno qui. Nel frattempo Azize, sinceramente pentita, cercherà di far di tutto per riconquistare la fiducia del figlio Hazar e farsi perdonare dal nipote Miran e da Rayyan, ci riuscirà? Per saperlo non resta che seguire le nuove puntate di Hercai Amore e Vendetta ogni lunedì in prima serata su Real Time.