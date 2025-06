Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Gonul tenterà di uccidere Reyyan strangolandola, la durissima vendetta di Miran e Azize

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, prossime puntate: Gonul tenta di strangolare Reyyan

Non ci sarà un attimo di pace per Reyyan e Miran anche nelle prossime puntate della dizi turca di Real Time. I due giovani, figli di due famiglie che si odiano dovranno affrontare nuovi rischi e pericoli. Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, infatti, si scopre che nelle prossime puntate Reyyan sarà in pericolo e rischierà di morire tutto per colpa di Gonul che, sempre più accecata dall’invidia e dalla gelosia per aver perso per sempre Miran e la possibilità di costruirsi un futuro con lui, tenterà di ucciderla.

Scendendo nello specifico, Golum tenterà di strangolare Reyyan perché sempre più gelosa di lei. Goulum capirà di non aver più nessuna chance con Miran perché il ragazzo avrà occhi solo per Reyyan e sarà pronto ad andare contro tutto e tutti pur di conquistarla. Per questo motivo di notte, insieme alla madre, si intrufolerà nel castello e tenterà di strangolare Reyyan il suo piano per fortuna non andrà in porto perché la giovane si sveglierà ma non è finita qui. Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che quando Reyyan racconterà tutto a Miran, Gonul e la madre negheranno tutto.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Miran si vendica contro Gonul

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che dopo aver scoperto cos’è successo a Reyyan la furia di Miran non si farà attendere. Radunerà tutti coloro che si trovano nel cast dai domestici alla zia Azize per farli confessare e chiedere loro chi ha osato tentare di far del male alla sua amata, sottolineando che un atto simile non dovrà mai più ripetersi in futuro. Gonul e la madre Sultan si ritireranno nelle loro stanze convinte di essere riuscite a farla franca e invece non sarà così perché Azize scoprirà tutto. La donna una volta resasi conto che le due sono le colpevoli le affronterà a muso duro avvertendole con non dovranno mai più fare nulla contro la giovane. Sarà compito suo occuparsi della ragazza e mettere in piedi la sua vendetta. Nel frattempo Zehra sarà sempre più disperata per la figlia e chiederà a Miran di poterla vedere.