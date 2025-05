Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Miran muore nelle prossime puntate? Vittima di un terribile incidente

Ci saranno colpi di scena drammatici e scioccanti nelle prossime puntate della dizi turca in onda ogni lunedì in prima serata su Real Time a partire dalle 21.30 circa. Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, infatti, svelano che Miran rimarrà vittima di un gravissimo incidente stradale e le sue condizioni appariranno sin da subito preoccupanti. Tutti saranno in pena soprattutto Reyyan che temerà di perdere per sempre l’uomo che ama. Scendendo nel dettaglio nelle prossime puntate di Hercai, Miran e Reyyan saranno sempre più innamorati e complici, i contrasti e le vendette del passato rimarranno un oscuro ricordo.

Un posto al sole, anticipazioni 27 maggio 2025/ Claudia va via da Napoli? Jimmy vuole farsi perdonare

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che tutto prenderà una piega spaventosa e drammatica quando Miran avrà un violento incidente stradale quando si sposterà con la sua auto. L’impatto sarà violentissimo e il giovane perderà subito conoscenza e nonostante la corsa in ospedale ed i medici che faranno di tutto per cercare di salvarlo le chance di sopravvivenza saranno pochissimi. Gli stessi medici diranno a Reyyan, che nel frattempo di recherà disperata in ospedale, che le chance di sopravvivenza del giovane saranno pochissime perché finirà in coma profondo. Miran muore in Hercai Amore e Vendetta?

Anticipazioni La Promessa, 27 maggio 2025/ Cruz ostacola le nozze di Manuel e Jana, Martina si sente in colpa

Anticipazioni turche Hercai Amore e vendetta, cosa accadrà nelle prossime puntate: Miran si risveglia dal coma!

E non è tutto, dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre quale sarà la sorte del giovane protagonista: Miran non morirà ma si risveglierà dal coma! Sarà Reyyan a cambiare tutto con le sue lacrime e le sue preghiere. La ragazza è veramente innamorata del giovane e così quando il giovane si risveglierà e riprenderà le forze le farà una promessa che sarà destinata a destabilizzare tutti gli equilibri e la sete di vendetta della famiglia. Scosso dalle preghiere e dalle parole di Reyya Miran deciderà di non continuare con la sua vendetta, questa scelta, tuttavia, scatenerà la rabbia Azize.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 27 maggio 2025/ Miguel è turbato, Paca lo mette alle strette

Le anticipazioni Hercai svelano che la nonna di Miran lo minaccerà apertamente: se perdonerà gli Sadoglu e rinuncerà per sempre a portare avanti il suo proposito di vendetta per la loro famiglia può iniziare a considerarla una sua nemica a tutti gli effetti. E non solo Azize avvertirà il nipote che, se desisterà dai suoi propositi, sarà lei a vendicarsi di lui. Che scelta farà Miran? Rinuncerà per sempre alla vendetta? Hercai Amore e Vendetta, giunto già alla seconda stagione, va in onda ogni lunedì in prima serata su Real Time, (sul sito è possibile seguire la puntata di Hercai diretta streaming) a partire dalle 21.30 circa.