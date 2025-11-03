Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, nuove puntate: quando finisce? Azize cambia vita e fa un incontro inaspettato

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: svolta drastica per Azize

Cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca trasmessa il lunedì sera su Real Time? Miran e Reyyan riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d’amore e vivere felici e contanti? Ed agli altri personaggi che cosa succederà? Tra le protagonista assolute della serie turca c’è sicuramente il personaggio di Azize e dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che sarà colei che avrà una svolta decisiva e inaspettata che avrà ripercussioni anche sugli altri personaggi.

Cinica, spietata e manipolatoria, Azize ha trascorso la sua vita a macchinare vendette e trappole non facendosi scrupoli anche nel coinvolgere le persone a lei più care come il nipote Miran e Dilsah, sua nuora in quanto moglie di Hazar. Nel corso delle ultime puntate, però, la donna subirà un drastico cambiamento. Dopo un attento esame di coscienza prenderà consapevolezza di tutto il male che ha causato e cercherà di rimediare. Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che Reyyan e Miran perdoneranno la donna ma altri, invece, non riusciranno a mettere una pietra sopra al passato.



Hazar caccia Azize da casa sua, e la donna fugge dalla Turchia: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Hazar, il figlio di Azize, non riuscirà a perdonare la donna per tutto il male che le ha fatto. È colpa sua se non ha potuto crescere il figlio Miran e soprattutto della fine del matrimonio con Dilsah. Lui la credeva morta in un incendio mentre in realtà la donna era prigioniera di Azize. Venuta a galla la verità, l’uomo non è riuscito a perdonare la donna e la costringerà a stare lontana dalla sua famiglia. Azize a questo punto fuggirà dalla Turchia ma durante il tragitto farà un incontro inaspettato che cambierà per sempre il suo destino…

Hercai Amore e Vendetta quando finisce? Real Time, forte nel successo negli ascolti della dizi turca, ha deciso di ridurre la durata di ogni puntata per dilatarne la messa in onda. E così, salvo cambio di palinsesto all’ultimo minuto, l’ultima puntata di Hercai dovrebbe andare in onda a metà gennaio. Non c’è ancora una data precisa ma il gran finale delle vicende di Miran e Reyyan e di tutti gli altri protagonisti come Fusun, Azize, Gonul, Hazar, Cihan… che hanno appassionato un gran numero di telespettatori è vicino.