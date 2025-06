Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, durissimo scontro tra Reyyan e Miran: il motivo

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che nelle prossime puntate Reyyan scomparirà nel nulla e farà perdere le sue tracce gettando Miran ed Hazar nello sconforto. Andando con ordine, il rapporto tra marito e moglie nelle prossime puntate continuerà ad essere teso e difficile, Miran accecato dall’odio ed assetato di vendetta continuerà con i suoi propositi mentre la giovane vorrebbe buttarsi il passato alle spalle e costruire una nuova vita felice e serena con il marito.

A complicare la situazione, inoltre, ci sarà anche il fatto che Reyyan farà una scoperta sconvolgente: Hazar non è il suo vero padre. Una volta scoperta la verità la giovane andrà su tutte le furie ed accuserà l’uomo di essere un bugiardo ed un traditore, le ha fatto credere per tutta la vita di essere chi in realtà non è. E non è tutto perché la situazione prenderà una piega decisamente peggiore quando la ragazza scoprirà che il marito era a conoscenza di tutto. A questo punto ci sarà un duro scontro tra Reyyan e Miran di Hercai Amore e Vendetta al termine della quale la ragazza prometterà di fuggire via e non tornare mai più.

Che fine fa Reyyan di Hercai dopo essere sparita nel nulla? Anticipazioni turche prossime puntate

Stando a quanto riportano le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Reyyan scomparirà nel nulla facendo perdere le sue tracce. Hazar e Miran cadranno nel più totale sconforto e la cercheranno dappertutto continuando a fare i conti con i sensi di colpa, entrambi, infatti, ritengono di essere i responsabili della sua fuga. Hazar e Miran con il passare dei giorni inizieranno a temere che alla ragazza che sia successo qualcosa. Che fine farà Reyyan di Hercai Amore e Vendetta dopo essere sparita nel nulla? Gli spoiler anticipano che per la ragazza ci sarà il lieto fine: Reyyan tornerà a casa sana e salva spontaneamente. Tuttavia la situazione tra la ragazza ed il marito continuerà ad essere tesissima ed a tramare contro di loro ci sarà anche la perfida Azize. L’appuntamento con Hercai Amore e Vendetta è per ogni lunedì in prima serata su Real Time.