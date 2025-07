Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: svelato il passato di Mahfuz

Proseguiranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate della dizi turca di Real Time e dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Reyyan scoprirà che Mahfuz e suo padre ma prima verrà a galla anche il passato di Mahfuz e perché non ha potuto riconoscere e crescere la giovane come sua figlia. Quando era molto giovane l’uomo ebbe una storia con Zehra che rimase incinta, le loro famiglia tuttavia si opposero sin da subito alla loro unione e dunque Mahfuz chiese alla compagna di abortire ma Zehra non lo ascoltato.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 21 luglio 2025/ Paura per Reyyan: Aslan la rapisce

I due giovani furono costretti dalle loro rispettive famiglie a lasciarsi e Zehra poco dopo incontro Hazar, s’innamorarono, si sposarono e poco dopo nasce Reyyan che Hazar crescerà coma una figlia pur sapendo che non è sua figlia biologica. Mahfuz per tutti questi anni crederà che la compagna ha abortito e solo successivamente capirà in realtà la figlia è viva ed è proprio Reyyan. Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Mahfuz finirà in carcere per aver sparato ad Aslan ma uscirà dopo poco dimostrando di aver agito per difendere Reyyan.

Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata, 21 luglio 2025/ Riaffiorano in Voight dolorosi ricordi...

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Reyyan scopre che Mahfuz è suo padre, la reazione

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che subito dopo essere uscito dal carcere, Mahfuz andrà da Reyyan, con l’intenzione di riallacciare il rapporto con lei. Le assicurerà di averla sempre cercata dopo aver saputo che Zehra aveva comunque portato a termine la gravidanza, ma non era mai riuscita a trovarla, anche perché Zehra nel frattempo si era sposata con un altro uomo. Reyyan accetterà di ricostruire il rapporto con il padre, che non aveva mai conosciuto, soprattutto considerando le sue buone intenzioni, dato che Mahfuz voleva fermare la vendetta di Azize. Mahfuz, dal canto suo, romperà anche l’alleanza con Fusun dopo aver scoperto che quest’ultima ha sempre tramato contro sua figlia e l’ha persino avvelenata durante la sua gravidanza facendole perdere uno dei due figli che aspettava. Reyyan e Mahfuz intanto si impegnano per tornare ad avere un rapporto tra padre e figlia.