Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta/ Nuovo dramma per Reyyan e Miran: il loro figlio Umut viene rapito da Fusun!

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta sulle prossime puntate, nuovo dramma per Reyyan e Miran: rapito il figlio Umut

Colpi di scena e suspence saranno i protagonisti delle prossime puntate della dizi turca di Real Time. Stando infatti a quanto riportano le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, infatti, la gioia di Reyyan e Miran di essere diventati genitori del piccolo Umut si trasformerà presto in tragedia. Andando con ordine dopo essere stata avvelenata da Fusun la giovane perderà il piccolo che portava in grembo. Alla notizia tragica, tuttavia, se ne sommerà una splendida: Reyyan era incinta di due gemellini ed uno si è salvato.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 25 agosto 2025/ Azize sepolta viva, Miran accusato

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che a Reyyan verrà inoltre consigliato di non portare avanti la gravidanza, perché il parto potrebbe farle perdere la vita e non riuscirebbe a dare alla luce nemmeno l’altro bambino. Reyyan, tuttavia, non informerà Miran di questo e decide di portare avanti la gravidanza contro tutti i pronostici e i buoni consigli dei medici. Tutto cambierà però quando Miran lo scoprirà e, in preda alla disperazione, riuscirà ad affidare Reyyan a cure specialistiche ad Istanbul. Dopo il parto la donna finirà in coma e le sue condizioni saranno disperate, ma in seguito, grazie alla grande cura dei medici, riuscirà a riprendersi dopo aver dato alla luce Umut. Tuttavia la tranquillità durerà poco perché il figlio di Reyyan e Miran, Umut verrà rapito.



Miria, chi è la sorella di Nada/ Storia di un legame speciale: fu quasi una "seconda madre"

Miran ricattato con il rapimento di Umut: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

E dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che Fusun continuerà ad essere desiderosa di vendicarsi di Miran, Reyyan e Azize per tutti i torti subiti in passato. E per questo motivo, inizierà ad elaborare un piano per costringere Miran ad incastrare Cihan per l’omicidio di Hazar e, per farlo, nasconde anche l’arma del delitto nella sua camera. Miran sarà irremovibile e non avrà nessuna intenzione di incastrare un innocente, perciò Fusun deciderà di sfruttare l’arma di ricatto più potente che ritiene di avere a disposizione. Infatti, approfittando di un momento di distrazione, riuscirà a rapire il piccolo Umut e a portarlo via con sé, lasciando Reyyan e Miran nella disperazione più totale…