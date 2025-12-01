Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, prossime puntate: Cihan smaschera Fusun ma finisce sotto accusa e Miran tenta di ucciderlo

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: chi ha dato fuoco alla fondazione Umut? Miran sospetta Cihan

Intrighi, tradimenti, colpi di scena, svolte spiazzanti e retroscena clamorosi saranno gli ingredienti principali anche delle prossime puntate della dizi turca di Real Time. Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, infatti, si scopre che i protagonisti saranno alle prese con intoppi e ostacoli orchestrati da chi fa il doppio gioco. Nella puntata in onda questa sera Miran e Reyyan sono disperati per l’incendio alla Fondazione Umut ma chi ha appiccato il fuoco? Le anticipazioni svelano che Miran accuserà apertamente Cihan ma la verità e completamente diversa.

Le anticipazioni tuche Hercai Amore e Vendetta svelano che Miran sarà sempre più convinto che ad appiccare il fuoco alla fondazione Umut è stato Cihan. Il giovane sarà disperato non solo per il suo sogno andato letteralmente in fumo, ovvero che un’associazione che avrebbe potuto aiutare dei bambini è andato a fuoco ma anche e soprattutto per la sorte della sua amata Reyyan, incinta, che sta vivendo una gravidanza a rischio che potrebbe mettere in pericolo la sua stessa vita. Accecato dalla rabbia e dalla sete di vendetta il giovane figlio di Hazar arriverà a compiere un gesto estremo: Miran tenterà di uccidere Cihan! A farlo desistere, ancora una volta, sarà Reyyan.



Cihan smaschera Fusun ma nessuno gli crede! Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Dalle anticipazioni turche di Hercai Amore e Vendetta si scopre che mentre Miran tenterà di uccidere Cihan convinto che sia il colpevole, quest’ultimo scoprirà chi è la vera colpevole. Da tempo in lotta aperta con la donna, Cihan smaschererà Fusun. L’uomo dirà a tutti che c’è lei dietro l’incendio alla Fondazione di Umut e spiegherà anche i motivi, Fusun continua la sua vendetta contro i Sadoglu e gli Aslanbey e dunque per questo ha compiuto il gravissimo gesto. Nessuno, tuttavia, crederà a Cihan. Gli spoiler sulle prossime puntate, tuttavia, svelano che gli eventi prenderanno una piega inaspettata e un grande importanza nella lotta contro Fusun avrà la sua acerrima rivale Azize….Che fine farà Fusun in Hercai Amore e Vendetta? Reyyan e Miran avranno finalmente il loro lieto fine?