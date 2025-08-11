Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta prossime puntate, colpo di scena clamoroso: Azize e Miran faranno pace! Ecco come e perché

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Azize salva la vita a Reyyan e il piccolo

Manca poco al gran finale di stagione di Hercai la dizi turca in onda su Real Time che ha conquistato i telespettatori giunta ormai alla terza stagione. E dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che nelle prossime puntate, soprattutto nelle puntate finali, avverrà un evento sconvolgente e totalmente inaspettato: la pace tra Azize e Miran. La donna ha basato tutta la sua vita a meditare vendetta con gli Aslanbey ed usare suo nipote come pedina da manovrare per la sua vendetta ma nelle prossime puntate ci sarà il colpo di scena.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Reyyan finirà vittima di Fusun. La diabolica madre di Gonul per vendicare la morte del figlio Aslan deciderà di colpire al cuore Miran e Reyyan. Farà recapitare alla giovane dei dolci avvelenati nel tentativo di ucciderla ma per fortuna il suo piano si realizzerà solo per metà. A salvarle la vita sarà Azize che compreso il pericolo le darà delle erbe antiemorragiche per evitare che la giovane muoia salvando così la vita alla nipote e ad uno dei figli che porta in grembo. Trasportata il sala operatoria d’urgenza i dottori, una volta fuori pericolo, riveleranno a Miran, Zehar e Hazar che Reyyan è stata salvata da quelle erbe. A questo punto Miran inizierà a chiedersi chi sia stato a donargliele.



Pace fatta tra Azize e Miran: colpo di scena dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

E non è tutto perché dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che mentre Miran cercherà di capire cos’è successo, Azize affronterà a muso duro Fusun e le due donne arriveranno ad un vero e proprio scontro senza esclusione di colpi e definitivo. Nelle ultime puntate si susseguiranno una serie di colpi di scena come una sorta di effetto domino che porterà a galla segreti inconfessabili e verità spiazzante ma soprattutto in maniera del tutto inaspettata ci sarà la pace tra Azize e Miran. Dopo una vita di intrighi e manipolazioni la donna prima cercherà di instaurare un rapporto con il figlio Hazar e poi chiederà perdono al nipote Miran, quest’ultimo anche grazie al fatto che la donna ha salvato sua moglie e suo figlio, deciderà di perdonarla buttandosi il passato alle spalle guardando al futuro con maggior serenità.