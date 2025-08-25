Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, prossime puntate, come finisce tra Azize e Nasuh? I due si sposano!

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, prossime puntate: svolta drastica per Azize

La dizi di Real Time sta regalando tantissime emozioni e colpi di scena per i telespettatori che da tempo la seguono con interesse e dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che anche nelle prossime puntate ci sarà un risvolto spiazzante e inaspettato che cambierà per sempre il corso degli eventi di tutti i personaggi. Andando con ordine Azize, dopo aver scoperto che Hazar è in realtà suo figlio oltreché il padre di Miran non solo deciderà di smettere i suoi propositi di vendetta ma sarà preda anche dei sensi di colpa per il suo comportamento.

Dopo una vita di manipolazioni, vendette, intrighi e tradimenti Azize sarà in preda ai rimorsi e deciderà di far di tutto per farsi perdonare dal figlio, a cui ha sottratto l’amore della sua vita, Dilsha, e dal nipote Miran. Ed infatti le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta annunciano che nelle prossime puntate ci sarà una commovente riappacificazione tra Miran e la ritrovata nonna Azize quando quest’ultimo scoprirà che è stata proprio la donna a salvare la vita a sua moglie ed ad uno dei due figli che portava in grembo. E non è tutto, il percorso di Azize continuerà anche in futuro fino a portarla ad una scelta importante.



Azize e Nasuh si sposano! Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta prossima puntata

Nel frattempo, dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre Azize e Nasuh saranno sempre più affiatati e complici. Per capire meglio il loro sentimento è necessario fare un passo indietro. Il loro giovane amore è stato interrotto in maniera macabra, Azize è in realtà Ayşe, l’ex promessa sposa di Nasuh. Il loro amore fu distrutto da un inganno della madre di Nasuh, che li fece credere che il loro figlio fosse morto e che Azize avesse tradito Nasuh, portando alla separazione e all’odio tra le famiglie Aslanbey e Şadoğlu. Nasuh, inoltre, ha sempre creduto che l’amata fosse morta in incendio. Ritrovatisi da anziani la loro scintilla si è riaccesa e nelle prossime puntate ci sarà una commovente conclusione. Come finisce tra Azize e Nasuh in Hercai Amore e Vendetta? Lui le chiederà la mano e lei accetterà di sposarlo. Ci sarà il matrimonio tra Azize e Nasuh.