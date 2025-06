Anticipazioni turche Hercai- Amore e Vendetta, Elif spinge giù per scale Hazar: morirà?

Ogni lunedì in prima serata su Real Time continuano ad appassionare i telespettatori le vicende dei Sadoglu e dei Aslanbey e dalle anticipazioni turche Hercai si scopre che nelle prossime puntate la tensione salirà alle stelle ed Hazar rischierà di morire. Andando con ordine gli spoiler sulla trama svelano che al centro delle trame ci sarà Elif, la giovane si caccerà sempre più nei guai e finirà per commettere un’azione talmente pericolosa e grave che avrà delle serie ripercussioni nella sua vita.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni turche Tradimento si scopre che le tensioni tra le due famiglie faranno sprofondare Elif in un tunnel nero. La giovane si sentirà sempre più sola e incompresa e non amata da nessuno. In questo clima continueranno le discussioni e le liti con Hazar che si faranno più accese quando l’uomo minaccerà di vendicarsi di Miran. A questo punto Elif perderà sempre più il controllo e la pazienza e farà una mossa azzardata: spingerà giù dalla scale l’uomo. La caduta sarà scomposta e si udirà un pesante rumore, l’uomo riverso a terra non darà segni di vita. Quale sarà la sua sorte? Hazar di Hercai morirà?

Anticipazioni turche Hercai- Amore e Vendetta: Hazar muore? Miran accusato di tentato omicidio

Mentre Hazar viene trasportato d’urgenza in ospedale, Elif sarà in preda ai sensi di colpi ma non riuscirà a confessare a nessuno ciò che ha fatto e per questo motivo verrà accusato di tentato omicidio Miran. Dalle anticipazioni turche Hercai, però, si scopre che quando tutto sembrerà volgere per il peggio Hazar piano piano inizierà a riprendersi e risvegliarsi mostrando dei lievi miglioramenti. La situazione di Miran però non cambierà e sarà per questo che Elif troverà il coraggio di confessare prima a Reyyan e poi a tutti gli altri ciò che fatto. La ragazza sarà un fiume in piena a rivelerà alla cognata di sentirsi usata da tutti e poco amata persino dall’uomo che ama e di essere pronta a fare un insano gesto: togliersi la vita. Insomma anche nelle prossime puntate di Hercai- Amore e Vendetta ci saranno delle trame mozzafiato.