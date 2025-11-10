Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: Reyyan muore? Spoiler choc: colpo di scena incredibile: parto complicato e finisce in coma...

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Reyyan muore nel finale di stagione? Spoiler choc

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Azra in modo involontario e causale scoprirà una verità choc: Reyyan rischia di morire di parto, la sua gravidanza è a rischio e ci sono alte possibilità che non possa sopravvivere al parto. Dopo lo stupore e lo choc la donna cercherà in tutti i modi di convincere Reyyan a parlare con il marito e confessargli tutto e soprattutto interrompere la gravidanza. Ma che scelta farà Reyyan? Reyyan muore in Hercai Amore e Vendetta?

Enrica muore ne Il commissario Ricciardi 3? Anticipazioni e come finisce: si sposano poi dramma/ Spoiler choc

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che la giovane, spinta da Azra, confesserà tutta la verità a Miran. E non è tutto. A questo punto ci sarà un violento scontro tra la coppia, il giovane si dirà sconvolto e arrabbiato per il fatto che la sua amata gli abbia nascosto una cosa così grave e importante. Passata l’ira parlerà con la moglie e chiedendole di prendere in considerazione l’ipotesi di abortire. Invece, non vorrà sentire ragioni Reyyan e deciderà di continuare la gravidanza contro tutti i pronostici. Dopo tutto quello che ha passato in gravidanza e la perdita di un altro bebe non ha intenzione di interrompere la gravidanza.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata 17 novembre 2025/ Reyyan confessa Miran che rischia di morire

Reyyan muore in Hercai Amore e Vendetta? Anticipazioni turche: spoler prossime puntate

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che nelle prossime puntate ci sarà una svolta drammatica nelle trame. Reyyan deciderà di portare a termine la gravidanza nonostante tutto e Miran non potrà fare nient’altro che assecondarla. L’unica cosa che può fare il giovane è cercare le migliori strutture ed i migliori medici per il parto. Si giungerà così al fatidico giorno del parto e non tutto andrà come previsto. Reyyan riuscirà a dare alla luca la piccola Umut, segno e simbolo di speranza per entrambe le famiglie ma subito dopo entrerà in coma. Reyyan muore? Per fortuna no! La giovane riuscirà miracolosamente a risvegliarsi ed avere il suo lieto fine con Miran. Lei e la piccola Umut torneranno sane e salve a casa ed apriranno un ente di beneficenza.