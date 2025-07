Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta/ Reyyan rischia di perdere il bambino e morire, Miran incontro la madre Dilsha dopo anni

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, paura per Reyyan: rischia di perdere il bambino

La dizi turca di Real Time in onda ogni lunedì in prima serata ed in diretta streaming sul sito continua ad appassionare un numero sempre più maggiore di telespettatori ma nelle prossime puntate non mancheranno i risvolti drammatici. Sembra non esserci pace per Reyyan e Miran che nelle prossime puntate di Hercai Amore e Vendetta saranno al centro di una lieta notizia: la gravidanza di Reyyan. La giovane inizierà ad accusare dei lievi malori e svenimenti fino a quando, portata in ospedale da Miran, non scoprirà di essere incinta. Dopo l’iniziale sbandamento la coppia sarà al settimo cielo alla notizia di avere un bambino ignara del dramma che si abbatterà su di loro da lì a poco.

Anticipazioni Elsbeth 2 prossima puntata, 28 luglio 2025/ Doppio caso per Elsbeth: due misteriose morti

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, infatti, svelano che la gravidanza di Reyyan non sarà per nulla tranquilla e serena non solo Azize ma soprattutto Fusun farà di tutto per rovinare la vita ai due amanti. La donna accecata dall’odio e dalla sete di vendetta inizierà ad avvelenare Reyyan. La giovane, ignara di tutto inizierà a stare malissimo e a temere di perdere il pericolo. Si recherà in ospedale da sola e lì scoprirà l’amara verità: è stata avvelata! Capirà che dietro il suo tentato omicidio c’è Fusun e il dramma non è finito qui perché il medico le dirà un’altra notizia sconvolgente: rischia di perdere il bambino a causa dell’avvelenamento.

Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata, 28 luglio 2025/ La squadra scopre il segreto di Torres

Reyyan incinta perde il figlio? Miran incontra la madre Dilsha: Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che la gravidanza di Reyyan sarà a rischio e che non solo rischierà di perdere il bambino ma anche di non sopravvivere lei stessa al parto. Nel frattempo Miran parte alla ricerca di sua madre Dilsha, sa che è viva ma non sa che fine ha fatto, dov’è, come sta e perché ha finto di essere morta per tutti questi anni.

Anche in questo caso la verità sarà sconvolgente: dietro la sparizione di Dilsha c’è Azize. È stata quest’ultima ha ritrovare Dilsha subito la sparatoria in cui ha rischiato la vita ma ha architettato un macabro piano per fingere che la donna fosse morta. Messa alle strette da Miran, Azize gli dirà dove si trova sua madre. Ci sarà il tanto atteso incontro tra madre e figlio ma la donna apparirà visibilmente provata dalla prigionia e da una vita trascorsa lontana dai suoi affetti.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 28 luglio 2025/ Reyyan scopre di essere incinta!