Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, spoiler drammatici nuova puntate: Reyyan perde il bambino avvelenata da Fusun

Si fanno sempre più intense e ricche di pathos le trame della dizi trasmessa il lunedì in prima serata da Real Time e dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che nelle prossime puntate al centro ci sarà la gravidanza di Reyyan. Dopo una serie infinita di ostacoli e problemi Reyyan e Miran si sono sposati e stanno cercando di coronare il loro sogno d’amore con l’arrivo di un figlio, Reyyan è incinta ma nei prossimi episodi inizierà ad avere dei problemi durante la gravidanza con strani incubi e forti dolori al ventre.

E non è tutto, le anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta svelano che Reyyan starà sempre più male nel corso dei prossimi episodi, avvertirà dei fortissimi dolori tanto da finire in ospedale. E gli spoiler sulle nuove puntate sono drammatici perché Reyyan, che si scoprirà essere incinta di due gemelli, durante il ricovero in ospedale rischierà di morire. I medici faranno di tutto per salvarle la vita ma purtroppo uno dei due gemellini non sopravviverà. Il figlio di Reyyan e Miran, uno dei due che porta in grembo, morirà senza mai vedere la luce e quel che è peggio e che in seguito si scopriranno anche i motivi.

Reyyan dà alla luce il figlio Umut: anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta

Dalle anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta si scopre che ci sarà una vera e proprio svolta quando si scoprirà che Fusun, spinta dal desiderio di vendetta, avvelenerà Reyyan allo scopo di toglierle la vita. Reyyan perderà uno dei figli che aspetta ma le cose presto potrebbero prendere una piega ben più grave. I medici le consiglieranno di interrompere la gravidanza perché nelle sue condizioni è molto pericolosa. Nonostante tutto la giovane non vorrà sentire ragioni e senza informare Miran deciderà di portare a termine la gravidanza.

Tuttavia, Miran in seguito lo scoprirà ed in preda alla disperazione riuscirà ad affidare Reyyan a cure specialistiche a Istanbul. Dopo il parto Reyyan finirà in coma e le sue condizioni appariranno sin da subito disperate ma in seguito, grazie alla grande cura dei medici, riesce a riprendersi dopo aver dato alla luce il figlio Umut. Dopo tutto quello che hanno passato Miran e Reyyan possono guardare al futuro con il piccolo Umut e promettendo di allontanare dalle proprie vite il desiderio di vendetta che finora ha sempre rovinato tutto.