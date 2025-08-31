Anticipazioni turche If You Love: spoiler prossime puntate: lo scontro finale tra Ates e Fusun come finisce? Ilgaz fa una scoperta choc

Canale 5 ormai da anni punta tutto sulle dizi turche e dopo i successi clamorosi di Terra Amara, Cherry Season ed i più recenti Endless Love e La forza di una donna, ha puntato tutto su If You Love una soap turca romantica incentrata sulla storia d’amore tra Ates e Leyla alle prese anche con i tradimenti e gli scontri con gli altri personaggi, la loro nemica numero uno, infatti, è la perfida zia Fusun designer e socia in azienda ossessionata dall’affido dei fratelli più piccoli di Ates dopo la morte dei genitori. E al centro delle trame, infatti, c’è anche la lotta legale per l’affido di Ilgaz, Aydos e Berit.

E dalle anticipazioni turche If You Love si scopre che nelle prossime puntate ci sarà la resa dei conti finale tra Ates e Fusun. Andando con ordine nella puntata in onda domani, domenica 31 agosto 2025, dopo aver perso l’affido dei ragazzi, Ates e Leyla temeranno che quest’ultimi non siano felici con Umut. Da quando non sono più loro ad accudire Ilgaz, Aydos e soprattutto la piccola Berit, la coppia avrà il forte timore che Umut non sia all’altezza di rimpiazzarli. Tuttavia quando andranno a trovarli scopriranno che i piccoli stanno bene e che il fratellastro maggiore se la cava piuttosto bene con loro. Tutto, tuttavia, prenderà una piega inaspettata quando Ilgaz ascolterà una conversazione telefonica tra Umut e Fusun e scoprirà che c’è qualcosa che non funziona.



Come finisce tra Ates e Fusun: arriva la resa dei conti, anticipazioni turche If You Love

Dalle anticipazioni turche If You Love svelano che tutto prenderà una piega inaspettata quando Ilgaz ascolterà per caso una conversazione tra Fusun e Umut e scoprirà che entrambi hanno tramato alle spalle di Ates per portare al tracollo l’azienda e fare ricadere la colpa su di lui. Ilgaz avviserà il fratello che nel frattempo, amareggiato, deciderà di lasciare la Turchia e partire per la Spagna. Tale scoperta cambia tutto, Ates, con l’aiuto anche di Leyla con la quale nel frattempo si riavvicinerà, troverà le prove dell’inganno di zia e fratellastro e riuscirà ad ottenere l’affidamento dei fratellini. Si giunge così alle ultime battute, come finisce tra Ates e Fusun? Ci sarà la resa dei conti finale per i due con l’uomo che estrometterà la zia dall’azienda e chiuderà i rapporti. Discorso diverso, invece, con Umut che dimostrerà di essere stato ricattato da Fusun e per questo sarà perdonato.