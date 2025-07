Anticipazioni turche Innocence; dramma al matrimonio tra Ela e Ilker: Bahar distrutta a devastata mentre Irem impazzisce per lo choc

Nel weekend di Canale 5va in onda una nuova dizi turca Innocence la cui trama ruota attorno a una tematica molto forte, un amore tossico e pericoloso tra la 19enne Ela e Ilker un uomo che non solo è molto più grande di lei, ha 35 anni, ma è anche il capo suo e di suo padre e soprattutto è pronto a sposarsi con Irem, un influencer sua coetanea che ignora totalmente che tra i due ci sia una storia d’amore. Ela vorrebbe vivere la sua storia d’amore con Ilker alla luce del sole ma l’uomo non ha alcuna intenzione di lasciare la compagna. Tuttavia la situazione sfugge di mano e prende una svolta ancora più drammatica quando Ela viene brutalmente aggredita da Ilker, a questo Bahar decide di portare Ilker in tribunale ma nulla andrà come previsto.

Dalle anticipazioni turche Innocence si scopre, infatti, che le prossime puntate regaleranno ai telespettatori dei colpi di scena da brivido e dei risvolti scioccanti, Bahar si dedicherà anima e corpo al processo per far arrestare l’uomo che sta rovinando la vita della figlia, durante le udienze verranno fuori i dettagli dell’aggressione ed emergeranno con maggiore chiarezza anche i retroscena più crudeli, Bahar dovrà proteggere la figlia ma anche cercare di resistere alle pressioni della stampa e dei media e soprattutto affrontare i ricatti psicologici di un uomo che nel corso degli episodi dimostrerà sempre di più di essere un viscido manipolatore. E ben presto ci sarà un punto di rottura sconvolgente.

Innocence, anticipazioni drammatiche dalla Turchia: matrimonio drammatico per Ela e Ilker: Irem impazzisce

Le anticipazioni turche Innocence svelano che il momento più scioccante e inaspettato sarà quando spinto da un gesto che rasenta la follia Ilker chiederà ad Ela di sposarlo! Nelle prossime puntate, infatti, la 19enne scoprirà di essere incinta e quando lo rivelerà all’uomo prima non reagirà per nulla bene ma poi accoglierà con favore la gravidanza. E la ragazza, stordita e confusa, finirà per accettare. Ci sarà il matrimonio tra Ela e Ilker ne Innocence ma la notizia delle nozze cadrà come un fulmine per le rispettive famiglie e mentre Bahar sarà estremamente turbata ma più di tutti sarà sconvolta Irem, la fidanzata ufficiale di Ilker, totalmente ignara di tutto che si ritroverà devastata e tradita ed inizierà a perdere lucidità fino ad impazzire dallo choc. Innocence va in onda il sabato e la domenica alle 14:30.