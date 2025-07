Anticipazioni turche Innocence, prossime puntate: Ilker scarcerato per Ela si mette malissimo: non ricorda nulla e viene accusa di aver inventato tutto

Anticipazioni turche Innocence, si mette male per Ela: diagnosticata come soggetto psicotico

Le anticipazioni turche Innocence svelano che nelle prossime puntate continuerà la battaglia legale di Ela, sostenuta dalla madre Bahar, contro Ilker. Inizierà il processo e l’avvocato di Ilgaz accuserà Ela di essere inaffidabile perché soggetta a psicosi, affetta da erotomania e che in realtà abbia inscenato l’aggressione solo con l’intento di vendicarsi a questo Bahar perderà la pazienza e mostrerà in aula della figlia gravemente ferita e insanguinata ma l’unica cosa che otterrà sarà solo l’allontanamento. Ilker Ilgaz a questo punto verrà scarcerato in attesa di processo ma quando tornerà a casa troverà il padre disgustato dal suo comportamento che l’accuserà di aver infangato la famiglia.

E non è tutto, dalle anticipazioni turche Innocence si scopre che Irem deciderà di restare al fianco del neo marito nonostante sappia benissimo non solo che lui ha avuto davvero una relazione con Ela ma sospettando anche che ci sia proprio lui dietro la violenta aggressione della ragazza. Nel frattempo la 19enne avrà molte difficoltà a ricordare cosa le è successo e ricostruire in modo logico e lucido quello che gli è successo. Il legale di Ilgaz durante il processo mostrerà alcuni comportamenti tenuti dalla giovane e da sua madre che desteranno non pochi sospetti ed il risultato sarà che l’opinione pubblica, inizialmente a favore della giovane inizierà a dubitare.

Anticipazioni turche Innocence: Ilker ha davvero aggredito Ela? È colpevole o innocente?

Le anticipazioni turche Innocence svelano che anche nelle prossime puntate al centro delle trame ci sarà l’amore tossico tra Ela ed Ilker e le drammatiche conseguenze che ne deriveranno. Tuttavia mentre inizialmente sembrava certo che ad aggredire Ela è stato Ilker nelle prossime puntate tale certezza verrà meno. Non solo l’opinione pubblica ma anche Ela inizierà ad essere sempre più confusa su quello che è successo davvero la notta dell’aggressione tanto da mettere in discussione le sue certezze. Come se non bastasse il legale di Ilker troverà tutti i cavilli legali possibili per farla passare come una persona inaffidabile e disturbata. Insomma, Ilker è innocente o colpevole e soprattutto la verità verrà mai fuori?