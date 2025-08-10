Anticipazioni turche Innocence prossime puntate: paura e preoccupazione per Irem che scompare nel nulla: che fine farà la moglie di Ilker?

Entreranno sempre più nel vivo le trame della dizi turca incentrata sulla torbida e tossica storia d’amore tra Ilker e Ela ma nelle prossime puntate al centro delle trame ci sarà un altro personaggio anche lei, in modo diverso, vittima della manipolazioni e degli intrighi del cinico Ilker Ilgaz. Stiamo parlando di Irem la storica fidanzata di Ilker pronta a sposarlo nonostante tutto e tutti ma che inizierà ad avere dubbi sulla sincerità e sull’onestà del suo compagno e dalle anticipazioni turche Innocence prossime puntate si scopre che Irem attraverserà un periodo complicato.

Scendendo nel dettaglio, infatti, le anticipazioni turche Innocence svelano che nelle prossime puntate le condizioni di Irem peggioreranno drasticamente. Sotto pressione, abbandonata da tutti, la ragazza si convincerà che Ilker le abbia mentito anche sul loro amore. Inizieranno le tensioni ed i dissidi tra i due si faranno sempre più forti ed accesi fino a quanto il loro legame si spezzare per sempre e ci sarà un risvolto scioccante e inaspettato: Irem scomparirà nel nulla senza lasciare traccia. Cosa accadrà all’influencer e moglie di Ilker? E soprattutto quest’ultimo sarà implicato nella sua scomparsa?

Che fine fa Irem? Sparare nel nulla senza lasciare tracce: anticipazioni turche Innocence

E non è tutto perché dalle anticipazioni turche Innocence si scopre che il legame tra Irem e Ilker sarà sempre più complesso tanto da spezzarsi definitivamente e quando Irem scomparirà nel nulla i dubbi sull’uomo si faranno sentire. In un momento di estrema fragilità, Irem farà perdere le sue tracce lasciando una lettera criptica al padre Harun. La notizia della sua scomparsa scuoterà la città e farà temere il peggio a tutti. Che fine farà Irem di Innocence? Gli spoiler dalla Turchia sono drammatici e scioccanti e soprattutto coinvolgeranno Ilker…L’appuntamento con la dizi turca è il sabato e la domenica alle 17.45 circa su Canale 5 ma è possibile seguire le puntata anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

