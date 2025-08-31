Anticipazioni turche Innocence: sospesa per bassi ascolti? Programmazione stravolta per le ultime puntate e colpo di scena tra Ela e Ilker

Innocence sospesa per bassi ascolti? Drastico cambio di programmazione per la dizi di Canale 5

Brutte notizie in arrivo per i fan della dizi turca che ruota attorno alle vicende di Ela e Ilker. Stando infatti ad alcune indiscrezioni e rumor che circolano sul web quelle di sabato 6 e domenica 7 settembre dovrebbero essere le ultime puntate di messa in onda di Innocence e il motivo è presto detto. A partire da sabato 13 settembre 2025 torna in onda il talk di Silvia Toffanin Verissimo e non solo, nello slot precedente attualmente occupato dei film romantici del ciclo di Rosamunde Pilcher andrà in onda un’altra dizi turca Forbidden Fruit.

Drastico cambio di programmazione per Canale 5, dunque, che a partire dalla prossima settimana vedrà il suo palinsesto stravolto con l’arrivo nel weekend della soap Forbidden Fruit e la sospensione di Innocence. Il motivo di tale scelta ha origine nei bassi ascolti della dizi incentrata sull’amore tossico e malato di Ela e Ilker. La soap aveva debuttato con ascolti ottimi intorno al 17% di share, fallimentare, tuttavia, si è rivelata la scelta di spostarla al tardo pomeriggio, alle 18.00 circa, per farle fare da traino al quiz di Enrico Papi Sarabanda, anche questo chiuso per bassi ascolti. Nel giro di poche settimane la soap ha visto i suoi telespettatori crollare a 1,2 milioni per uno share pari al 13-14 di share.



Anticipazioni turche Innocence: Ela smaschera Ilker che crolla e confessa tutto

Non è ancora chiaro quando andrà in onda Innocence, se le ultime puntate verranno trasmesse su Rete 4 o su Mediaset Infinity ma quel che è certo è che le ultime puntate saranno piene di colpi di scena e ci sarà un gran finale spiazzante. Le anticipazioni turche Innocence, infatti, svelano che Ela ricorderà tutto e si presenterà a casa di Ilker inaspettatamente per metterlo alle strette. Lo accuserà non solo di averla colpita con una sedia ma anche di averla aggredita pur sapendo che lei era incinta. Verrà fuori in questo modo non solo l’aggressione ma anche la gravidanza della giovane interrotta dalla violenza dell’uomo. Ilker invaso dai sensi di colpa riconoscerà di essere il padre del bambino mai nato. Tale confessione sconvolgerà tutti, in particolare Irem, che dopo aver ascoltato le parole del marito prenderà una decisione drastica: lasciarlo definitivamente.