Anticipazioni turche Innocence: nelle prossime puntate Hale, la madre di Ilker, finisce in carcere

Dalle anticipazioni turche Innocence si scopre che la dizi turca del weekend di Canale 5 regalerà dei colpi di scena inaspettati e spiazzanti nelle prossime puntate. Gli spoiler svelano che Ela e Ilker continueranno a darsi battaglia in Tribunale senza esclusione di colpi. La giovane, dopo essere stata vittima di una violenta aggressione, accuserà l’ex fidanzato come colpevole, quest’ultimo puntando sui suoi problemi di memoria, insieme ai suoi legali cercherà di farla passare per inaffidabile. Per Ela, dunque, la situazione sarà sempre più critica ma nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena inaspettato.

E le anticipazioni turche Innocence svelano che nelle prossime puntate ci sarà il vero colpo di scena che farà precipitare gli eventi a sfavore di Ilker, la madre Hale finirà in carcere con un accusa pesantissima. Gli inquirenti accuseranno la donna di aver tentato di corrompere un testimone chiave per favorire la scarcerazione del figlio. E non è tutto la casa degli Ilgaz verrà perquisita e verrà sequestrato il telefono della donna pieno di conversazioni e materiali compromettenti con un uomo misterioso. Insomma nelle prossime puntate della soap turca sempre più lati oscuri e colpi di scena verranno a galla.

Testimone chiave contro Ilker, per l’uomo si mette male: anticipazioni turche Innocence

Ela sarà sempre più impaurita e diffidente ma per fortuna al suo fianco continuerà ad avere la madre Bahar pronta a tutto pur di difenderla e le anticipazioni turche Innocence svelano che ci sarà un colpo di scena clamoroso. Si farà viva un nuovo testimone chiave, una donna che affermerà di essere stata tempo prima minacciata da Ilker e di non averlo mai detto a nessuno solo per paura ma adesso che una giovane ha rischiato di morire ha tirato fuori tutto il suo coraggio per presentarsi in Tribunale. La testimonianza della donna, unito all’arresto di Hale la madre di Ilker, farà vacillare la posizione di quest’ultimo non solo in Tribunale ma anche la sua immagine pubblica. L’uomo, infatti, verrà percepito come una persona violenta, aggressiva ed un manipolatore seriale. Innocence va in onda sabato e domenica dalle 17.50 circa su Canale 5 è possibile seguire le puntate anche su Mediaset Infinity.