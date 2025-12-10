Anticipazioni turche La notte nel cuore, che fine fa Perihan? Spoiler choc sull'ultima puntata: scelta drastica di Sumru

Anticipazioni turche La notte nel cuore, che fine fa Perihan? Spoiler sul finale di stagione

Spoiler choc sull’ultima puntata de La notte nel cuore che andrà in onda martedì 23 dicembre 2025. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore, infatti, si scopre come finisce la soap turca e soprattutto che fine fanno tutti i personaggi non solo i principali ma anche quelli, che sebbene secondari, hanno avuto un ruolo determinante nelle trame. Una di queste è sicuramente Perihan che appena messo piede in Cappadocia farà di tutto per distruggere il matrimonio tra Melek e Cihan.

Nelle prossime puntate la donna farà di tutto per allontanare i due fidanzati arrivando persino a convincere Cihan a seguirla per farsi beccare insieme da Melek. E non è tutto perché dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che nella villa di Tahsin tutti noteranno la discrepanza che si è creata tra i due, che fino a poche ore prima sembravano toccare il cielo con un dito dalla felicità. Melek non riuscirà più a trattenersi e confesserà alla madre che Cihan, quando si trovava a Berlino, è stato a letto con Peri. Ed a questo punto Sumru troverà un modo per mettere la rivale della figlia fuori gioco.

Che fine fa Perihan ne La notte nel cuore? Scelta drastica di Sumru: anticipazioni turche

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Sumru proverà a far capire alla figlia che la relazione tra il suo fidanzato e Peri è una cosa che riguarda il passato e che Cihan non la tradirebbe mai, ma Melek non sarà tanto delusa per il tradimento fisico, piuttosto per la mancanza di fiducia che ha avuto nei suoi confronti, non dicendole la verità su ciò che è accaduto. Sumru inquadrerà Peri come una sorta di “red flag”, così deciderà di provare a porre rimedio. Sa che Peri vuole aprire la sua agenzia viaggi per entrare in affari con l’hotel, ma Sumru non solo le impedirà di farlo, ma caccerà Perihan via dalla Cappadocia. In questo modo, il matrimonio tra Cihan e Melek sarà salvo, o perlomeno fino a quando quest’ultima deciderà di perdonarlo.

