Anticipazioni turche La notte nel cuore: chi è il vero padre di Nuh e Melek? Scoperta sconvolgente stravolge tutto e Sumru...

Dopo due settimane di stop è tornata in onda la fiction turca con protagonisti Nuh, Melek e la loro madre Sumru al centro di una spirale di intrighi, tradimenti, vendette e verità nascoste. E dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che ben presto verrà fuori una sconvolgente verità che spiazzerà tutti. Facendo un passo indietro i gemelli Nuh e Melek non hanno mai perdonato la loro madre Sumru per averli abbandonati quando erano ancora piccoli. Tuttavia nelle scorse puntate è venuta a galla l’agghiacciante verità: Sumru è stata violentata ed i figli sono frutto di quello dell’abuso. E non è tutto perché dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che le sconvolgenti verità non sono finite qui.

Nelle prossime puntate verrà fuori l’identità dell’uomo che ha abusato di Sumru. I due gemelli troveranno una vecchia foto in cui la loro madre, giovanissima, sorride accanto ad un uomo, all’epoca suo fidanzato. La foto in questione diventerà il simbolo di un passato ambiguo e contraddittorio. Sumru rimarrà ferma sulla sua posizione rivelando che quell’uomo inizialmente gentile, si trasformò in un carnefice quando osò lasciarlo. I gemelli andranno alla ricerca di quell’uomo e verrà fuori la sua identità. Chi è il padre di Nuh e Melek ne La notte nel cuore? Le anticipazioni non si spingono oltre ma tale scoperta avrà un effetto devastante su tutti i protagonisti della soap di Canale 5.



Sumru perde tutto: Nuh, Melek e Samet contro di lei, anticipazioni turche La notte nel cuore

Dopo aver abbandonato i suoi figli Sumru è fuggita dalla Cappadocia e si è sposata con Samet, facoltoso imprenditore con ha avuto due figli Harika ed Esat che, a differenza di Nuh e Melek, ha cresciuto con amore e devozione. La sua apparente tranquillità rischia di sgretolarsi quando verranno a galla i suoi segreti. Non solo i figli ma anche il marito Samet andrà contro Sumru sentendosi ingannato e tradito. Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che la donna dovrà affrontare dei duri colpi, e soprattutto i figli ed il marito le saranno contro. La confessione di Sumru diventerà un vero e proprio detonatore che farà esplodere rancori, incomprensioni e segreti sepolti. La famiglia Sansalan si ritroverà improvvisamente a pezzi, costretta a ricostruire un nuovo equilibrio sulle macerie di una fiducia tradita. Cosa succederà nelle prossime puntate? Per saperlo occorre seguire le puntate della dizi turca ogni domenica in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30.