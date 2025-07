Anticipazioni turche La notte nel cuore: come finisce per Nuh e Sevilay? Malattia e operazione: Sevilay disperata e in preda alla paura

Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler prossime puntate: Nuh muore?

Dopo una programmazione ballerina e numerosi e continui cambi di palinsesto, Canale 5 ha deciso di mandare in onda le nuove puntate de La notte nel cuore ogni domenica in prima serata, a partire dalle 21.35 circa. Dopo la puntata di oggi, dunque, la prossima andrà in onda domenica 27 luglio sempre in prima serata e sempre con tre episodi. Le trame ormai sono entrate nel vivo e i telespettatori si stanno appassionando sempre di più alle vicende dei protagonisti, i gemelli Melek e Nuh e la loro vendetta nei confronti della madre Sumru: riusciranno a perdonarla? Nel frattempo i due gemelli stanno iniziando a provare dei forti sentimenti la prima nei confronti di Cihan e la seconda nei confronti di Sevilay.

Ed a proposito di Nuh e Sevilay come si evolverà la loro storia d’amore? Ci sarà il lieto fine oppure il finale sarà drammatico? Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che la loro relazione sarà particolarmente turbolenta e tormentata e dovranno superare non pochi ostacoli tra cui la malattia di Nuh. Nelle prossime puntate, infatti, il giovane accuserà dei fortissimi mal di testa di cui non riuscirà a capire le origini fino a quando, dopo un lungo ricovero in ospedale, non scoprirà di essere gravemente malato. Della malattia Nuh non rivelerà nulla a nessuno, nemmeno alla sorella ed alla sua amata Sevilay ma quest’ultima, in maniera fortuita, scoprirà tutto e ne sarà devastata: Nuh muore ne La notte nel cuore?

Come finisce per Nuh e Sevilay? Colpo di scena nelle puntate finali: anticipazioni La notte nel cuore

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che uno dei personaggi più amati, Nuh, vivrà dei momenti di grande paura e preoccupazione nelle ultime puntate della dizi turca. La malattia progredirà in maniera inesorabile e quando tutti inizieranno a perdere le speranze ci sarà il colpo di scena inaspettato: un’operazione potrebbe salvargli la vita ma è molto rischio. Nuh deciderà di sottoporsi al delicato intervento e si salverà! Come finisce per Nuh e Sevilay? I due giovani nell’ultima puntata appariranno felici e raggianti con una notizia molto importante da dare ai presenti: sono pronti a sposarsi, l’addio alla soap dell’attore Aras Aydin aveva lasciato intendere la possibile morte del suo personaggio ed invece con un colpi di scena clamoroso nell’ultima puntata si scoprirà che il giovane è vivo e pronto a viversi la sua storia d’amore.