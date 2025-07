Anticipazioni turche La notte nel cuore: colpo di scena choc: Malek spara a Cihan

Una delle principali sottotrame della dizi turca trasmessa da Canale 5 in prima serata riguarda la storia d’amore tra Melek e Cihan piena di ostacoli, manipolazioni, intrighi e tradimenti. Ed adesso le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano come finisce tra Melek e Cihan, i due avranno un lieto fine oppure la loro storia avrà un epilogo drammatico? Nelle prossime puntate verrà fuori il segreto di Sumru e Cihan, che nel frattempo è ancora sposato a Sevilay per ragioni di interesse, inizia a dubitare della buona fede di Melek e Nuh e per questo motivo insieme a Samet ed Estat farà rapire i due per rinchiuderli in due stanze diverse ed interrogarli.

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 20 luglio 2025/ Sumru svela perché abbandonato Melek e Nuh

Le anticipazioni turche de La notte nel cuore svelano poi che nelle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane i rapporti tra Melek e Cihan saranno sempre più tesi. E nonostante la sorella di Nuh provi dei forti sentimenti per l’uomo quest’ultimo la lascerà senza un apparente motivo, lei rimarrà profondamente delusa da tale comportamento e ci sarà un violento scontro tra Melek e Cihan. Tuttavia in seguito la giovane suo malgrado sarà costretta ad accettare tale decisione. Le dizi turche hanno abituato il pubblico ai colpi di scena drammatici e inaspettati ed infatti poco dopo Cihan rimarrà coinvolto in una sparatoria. Non vedrà in faccia colui che ha tentato di ucciderlo ma, recatosi in polizia, accuserà Melek di avergli sparato.

La notte nel cuore, anticipazioni puntata di oggi 15 luglio 2025/ Sumru finisce in terapia intensiva: morirà?

Come finisce tra Melek e Cihan: lei incinta e lui rischia la vita per salvarla, anticipazioni turche La notte nel cuore

Tutto sembrerà andare per il verso sbagliato per Melek e Cihan si temerà persino il peggio per uno dei due. Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che dopo una fase di segreti, colpi di scena, tensioni e risvolti ci sarà il lieto fine. Le manipolazioni di Peri porteranno i suoi frutti e i due saranno alle prese con tensioni e scontri. La figlia di Sumru scoprirà d essere incinta e che il padre è proprio Cihan ma non dirà nulla a nessuno. Settimane dopo, tuttavia, Melek e Cihan si ritroveranno coinvolti in una rapina in gioielleria e proprio qui ci sarà l’ennesimo colpo di scena.

Anticipazioni La forza di una donna settimanali, prossime puntate 21-25 luglio 2025/ Bahar umiliata da Hatice

Cihan verrà colpito da un proiettile mentre con il suo corpo farà da scudo a Melek, riuscirà a salvare la bambina e a proteggere la piccola che porta in grembo. Melek colpita per il gesto eroico del giovane si riavvicinerà a lui. Poco dopo, Melek dà alla luce una bambina. La nascita simboleggia un nuovo inizio per la coppia, suggellato dalla loro presenza nella scena finale insieme alla famiglia riunita. Insomma ci sarà il lieto fine per Melek e Cihan ne La notte del cuore.