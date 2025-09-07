Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler nuove puntate: di chi è davvero figlia Harika? Spunta la verità, Sumru smaschera Hikmet

Da quando è tornata in onda nelle domenica sera di Canale 5 la dizi turche con protagonisti Melek, Nuh e Sumru ha regalato ai telespettatori un colpo di scena dietro l’altro e dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che anche dei risvolti spiazzanti che stravolgeranno le trame ci saranno anche nelle prossime puntate. Facendo un passo indietro la perfida Hikmet nella puntata che sta andando in onda questa sera continua a calunniare la cognata Sumru. Da quando alla villa Sansalan sono arrivati i test di paternità della nipote si è scoperto che Harika non è figlia di Samet e ciò ha dato il via ad un devastante effetto domino.

Samet, dopo aver scoperto che Harika non è sua figlia e che quindi Sumru l’ha tradita ha deciso di troncare immediatamente la relazione con lei e di chiedere il divorzio. Sconvolta è rimasta anche Harika che è anche finita nelle grinfie della perfida zia che non perde occasione per metterla sotto torchio e tormentarla. Devastato dall’inganno e dal tradimento, Samet urlerà contro Sumru di non aver nessuna intenzione di perdonarla ma allo stesso tempo dirà ad Harika di considerarla sua figlia e di non abbandonarla nonostante tutto. Tuttavia le anticipazioni turche La notte nel cuore sulle nuove puntate svelano che ci sarà un nuovo colpo di scena. Sumru scoprirà la verità e si prenderà la sua rivincita sulla perfida cognata.

Harika è figlia di Samet: Hikmet smascherata e la vendetta di Sumru: anticipazioni turche La notte nel cuore

E scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che la questione paternità di Harika regalerà molti colpi di scena e si scoprirà che a falsificare il test del DNA è stata la perfida Hikmet che in testa avrà un piano ben preciso. La donna infatti non contenta di aver cacciato di casa la cognata vorrà fare in modo che il fratello la odi a tal punto da non volerla mai perdonare. Nel suo piano malvagio finiranno anche il fratello Samet che avrà il cuore distrutto ed Harika che sarà vittima dei suoi inganni.

Tuttavia ci sarà un risvolto inaspettato perché le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che la verità verrà a galla! Sumru non si darà per vinta e capirà che la cognata ha falsificato il test di paternità, rilascerà una conferenza stampa con tanto di documenti che attestano il fatto che Harika sia figlia del marito. Poi dirà pubblicamente che a falsificare i risultati del test è stata Hikmet, che verrà smascherata.