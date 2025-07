Anticipazioni turche La notte nel cuore: dramma prima del matrimonio di Nuh e Sevilay, saltano le nozze per un motivo gravissimo

Anticipazioni turche La notte nel cuore, Nuh chiede a Sevilay di sposarlo

Nonostante una programmazione ballerina e continui spostamenti di giorni e orario di messa in onda La notte nel cuore continua ad ottenere un ottimo riscontro da parte del pubblico. Gli ascolti sono più che soddisfacenti complice soprattutto una trama ricca ed avvincente che inchioda lo spettatore e che nel corso delle puntate entrerà sempre più nel vivo con nuovi colpi di scena e risvolti inaspettati. Al centro delle trame continueranno ad esserci Nuh e Melek e la loro vendetta contro la madre Sumru ma non solo, anche gli altri personaggi avranno un ruolo chiave nelle dinamiche.

È il caso per esempio di Sevilay, le anticipazioni turche La notte nel cuore rivelano che la giovane sarà al centro dell’attenzione delle prossime puntate e dovrà fare una scelta dolorosa. Andando con ordine dopo una serie di ostacoli e problemi finalmente Sevilay e Cihan riusciranno ad ottenere il divorzio. Nel frattempo Sevilay sarà sempre più innamorata di Nuh e progetterà un futuro con lui. Proprio Nuh chiederà a Sevilay di sposarlo in modo molto romantico, la inviterà a cena ed alla fine la chiederà in sposa inginocchiandosi davanti a lei e porgendole uno splendido anello. La ragazza, emozionata e felice, dirà di si ma la felicità durerà molto poco.

Anticipazioni turche La notte nel cuore, dramma per Sevilay: Nuh è malato e la madre la costringe a sposare Cihan

La felicità per Nuh e Sevilay durerà molto poco, le anticipazioni turche La notte nel cuore rivelano che la serenità dei due innamorati verrà interrotta da una notizia terribile. Nuh inizierà ad avere frequenti malori e mal di testa, si sottoporrà ai dovuti accertamenti in ospedale e scoprirà di avere una grave malattia, all’inizio non dirà nulla a nessuno ma Sevilay lo scoprirà lo stesso. Non solo la drammatica notizia della malattia, la madre di Sevilay farà di tutto per evitare che la figlia stia accanto a Nuh e la obbligherà a risposarsi con Cihan. Il matrimonio tra Sevilay e Nuh salterà ma non è tutto, Sevilay si ritroverà davanti un drammatico bivio: che scelta farà?