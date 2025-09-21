Anticipazioni turche La notte nel cuore: Esma tenta il suicidio delusa da Esat e spunta il mistero sulla lettera d'addio della giovane

Colpi di scena drammatici nelle prossime puntate della dizi turca trasmessa da Canale 5. Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Esma tenterà il suicidio delusa da Esat. Andando con ordine, nei nuovi episodi Esma ed Esat si avvicineranno sempre di più nonostante la giovane sappia che il ragazzo ha una reputazione non idilliaca con le donne non riesce a non provare attrazione verso di lui. Ed anche Esat si lascerà andare a complimenti ed elogi, e tra i due scatterà un bacio.

Le anticipazioni turche La notte nel cuore rivelano che Esat le prometterà amore eterno ed Esma inizierà a credergli ed immaginare un futuro insieme a lui. Scocca la scintilla tra Esma ed Esat ma il loro amore verrà ostacolato dagli altri protagonisti, prima su tutti da Nihayet che metterà in guardia la nipote da Esat. La ragazza non le darà ascolto e regalerà al giovane un ciondolo per suggellare il loro amore. Tuttavia Turkan, pulendo la stanza di Esat, troverà il ciondolo nella spazzatura. La domestica rivelerà tutto a Esma che tenterà il suicidio per il cuore spezzato da Esat.



Esma tenta il suicidio, il mistero della lettera d’addio: anticipazioni turche La notte nel cuore

Dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che la vergogna e la tristezza prenderanno il sopravvento ed Esma non reggerà a tanto dolore: preferirà chiudersi nella sua stanza e assumere un’ingente quantità di farmaci, dopo aver scritto una lettera di addio. Verrà ritrovata Turkan e Nihayet, che la porteranno immediatamente in ospedale, dove sarà sottoposta a una lavanda gastrica. Esma de La notte nel cuore muore? Per fortuna no, i medici riusciranno a salvarla nonostante le condizioni critiche in cui sia giunta in ospedale. E non è tutto perché poco dopo Nihayet si accorgerà di una lettera di addio scritta proprio dalla giovane poco prima di compiere l’insano gesto ma ci sarà un mistero su questa lettera, la leggerà e la conserverà senza parlarne con nessuno. La donna condividerà solo con Cihan questo segreto, sperando che lui possa aiutarla.