Anticipazioni turche La notte nel cuore: Halil muore? Sumru disperata tenta di ucciderlo sparandogli più colpi di pistola...

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Sumru si sente tradita, nessuno le crede

Tensione alle stelle nelle prossime puntate in cui ci sarà una svolta inaspettata e drammatica dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che Sumru tenterà di uccidere l’ex marito Halil. L’arrivo dell’uomo in Cappadocia porterà scompiglio e caos nelle vite dei protagonisti, l’uomo smaschererà l’ex moglie dicendo di non aver mai abusato di lei ma che al contrario è lei che è dopo aver abbandonato i figli è fuggita. Sumru e Halil saranno uno contro l’altra e le loro versioni sono uno l’opposto dell’altra.

In questo scenario, tuttavia, mentre la figlia Melek si schiererà senza dubbi e incertezze con la mamma convinta che abbia ragione e che le cose siano andate come sostiene, dall’altra Nuh e Tashin avranno sin da subito dubbi. E non solo, dalle anticipazioni turche La notte nel cuore si scopre che i due uomini finiranno per credere ad Halil, accusando Sumru di aver mentito. A questo punto, Sumru sconvolta deciderà di fuggire e rifugiarsi a Konya. Nessuno della sua famiglia le crederà ad eccezione della figlia e dell’anziana madre Nihayet. E proprio quest’ultima, determinata a vendicarsi organizzerà un piano contro Halil.



Halil muore? Sumru gli spara in un raptus d’ira: anticipazioni turche La notte nel cuore choc

Le anticipazioni turche La notte nel cuore svelano che Nihayet penserà che Halil sia la causa di tutti i mali e vorrà sbarazzarsi di lui, così gli darà appuntamento in una landa desolata e porterà con sé una pistola. Con uno stratagemma convincerà l’uomo ad incontrarsi: vuole che se ne vada ed in cambio è disposta a darli molti soldi ma quando Halil verrà all’appuntamento capirà immediatamente che si tratta di una trappola, la donna lo attende puntandogli contro una pistola. A questo punto in un crescendo di tensioni e colpi di scena interverrà Sumru.

La donna implorerà la madre di non fare pazzie e di calmarsi e le prendere la pistola ma quando si troverà con la pistola in mano farà un gesto scioccante. Sumru sparerà ad Halil tre colpi di pistola, Halil muore ne La notte nel cuore? Le anticipazioni svelano solo che poco dopo la donna sarà in preda dei sensi di colpa ed andrà a costituirsi dalla polizia dicendo di aver sparato all’ex marito Halil Cakirca.